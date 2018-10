Hockey Sarzana alla caccia di un altro miracolo contro la favorita

Sabato sera al centro polivalente arriva Forte dei Marmi.

Sarzana - Val di Magra - “Aspettiamo il Forte dei Marmi per giocarci le nostre carte a viso aperto e sognando di ripetere il miracolo della passata stagione ma anche consapevoli di trovarci di fronte alla formazione favorita di questo campionato - dichiara il presidente Maurizio Corona - la nostra squadra è reduce da un precampionato molto attivo, otto partite giocate: due contro il Follonica, Correggio e Forte dei Marmi, una contro il Lodi e una contro il Montebello. Tre successi e cinque sconfitte, la cosa positiva è che la squadra è sempre cresciuta partita dopo partita. Abbiamo cambiato radicalmente la squadra, ingaggiato giocatori giovani, che possono crescere - continua il presidente Maurizio Corona - l’idea di una squadra giovane, estremamente intrigante ed interessante, è stata condivisa tra tutto il consiglio direttivo della società e mister Bertolucci: Due giovani talenti Argentini, Danilo Rampulla e Francisco Ipinazar. Il talento mancino, scuola Follonica, Andrea Fantozzi, il rientro alla base da importanti esperienze in serie A2 di Andrea Perroni e Matteo Pistelli, oltre al rientro di Chicco Rossi. Davide Borsi e Simone Corona sono i reduci della formazione della passata stagione assieme al giovane Rispogliati a al secondo portiere Alessio Bianchi. Comunque io sono molto fiducioso non mi domando se potremo fare bene, ma perché non dovremo fare bene. E’ certo che in questa stagione dovrà essere l’unione del gruppo guidato magistralmente da Alessandro Bertolucci a conquistare una salvezza per niente scontata in partenza visto che tutte le squadre si sono rinforzate – continua Corona - Siamo anche consapevoli che il calendario iniziale della stagione è proibitivo a partire dalla partita di sabato sera; per portare via punti alla squadra di Pierluigi Bresciani dovremmo tutti rasentare la perfezione e, anche se fosse, potrebbe non bastare, vista la forza dei nostri avversari. Una cosa è certa: noi tutti ci crediamo. Il Forte dei Marmi, che arriverà a Sarzana orfano di Motaran, ha già incontrato due volte i rossoneri in questo precampionato, vincendo ambedue le gare, al Polivalente con il punteggio di 4 a 3 dopo una partita avvincente, più agevole il successo dei rossoblù al Palasport di Forte dei Marmi. Una squadra, quella toscana, che, nonostante le partenze ha una rosa che conta su giocatori come il “bomber” Federico Ambrosio, Franco Platero, Davide Motaran, Martin Casas, Jordi Burgaia e Riccardo Gnata che non hanno certo bisogno di presentazioni. Noi - conclude il presidente rossonero - affronteremo la squadra versiliese a viso aperto senza riverenza e inchini come è il credo hockeistico di mister Bertolucci e comunque vada sarà un successo.” La squadra del presidente Piero Tosi, nonostante la partenze è stata costruita per restare ai vertici sia in Italia sia in Europa, e nella conferenza stampa d’inizio stagione il presidente toscano ha dichiarato di aver costruito una formazione competitiva che darà importanti soddisfazioni.



La formazione di mister Pier Luigi Bresciani, dopo la passata stagione che l’ha vista trionfare solamente nella super Coppa Italiana e perdere la finalissima del campionato contro il Lodi e quella di Coppa Italia contro il Follonica, ha cambiato radicalmente pelle, ma nonostante le eccellenti partenze, ha costruito sulla carta un’ottima squadra, per gli addetti ai lavori è la favorita principe della stagione che va ad iniziare. Sono stati ceduti Gonzalo Romero allo Sporting Lisbona (Portogallo), Eric Torner al Girona (Spagna), Gaston De Oro al Valdagno, Marco Pagnini al Follonica, Francesco Rossi al Sarzana, oltre a Federico Stagi che ha deciso di appendere i pattini al chiodo. La società ha ricostruito partendo da due pedine fondamentali dei successi delle scorse stagioni, inficiandolo dei gradi di capitano Davide Motaran, difensore, classe 1984, giocatore scuola Vercelli, ex CGC Viareggio dove con la maglia bianconera ha conquistato l’unico scudetto della storia viareggina, dotato di un tiro al fulmicotone, dall’estate 2014 in maglia rossoblu dove ha vinto due scudetti oltre a una Coppa Italia e a una Super Coppa italiana e Riccardo Gnata , classe 1992, il portiere della Nazionale Italiana, con ha conquistato il titolo di Campione d’Europa, giocatore di scuola Breganzese poi tre stagioni a Valdagno dove ha vinto due scudetti, oltre a vari trofei le ultime due nella sua Breganze dove con la formazione rossonera ha conquistato la Coppa Italia e la super coppa Italiana proprio a spese del Forte dei Marmi da due stagioni in Versilia dove ha conquistato una Coppa Italia e una Super Coppa Italiana, con loro sempre della squadra della passata stagione Elia Cinquini difensore, classe 1991, ritornato a Forte dei Marmi due stagioni orsono dal CGC Viareggio conquistando una Coppa Italia e una Super Coppa Italiana con la maglia rossoblu; Giacomo Maremmani, difensore, classe 1998, rientrato a Forte dei Marmi la scorsa stagione da Lodi dove aveva conquistato il titolo di Campione d’Italia oltre alla Supercoppa Italiana vinta anche nella scorsa stagione a Forte dei Marmi. Ma oltre ai protagonisti della scorsa stagione mister Bresciani ha tra le mani autentici campioni che fanno del Forte dei Marmi la principale protagonista della stagione che va ad iniziare sono arrivati Franco Platero,(Argentino) classe 1992, proveniente dal Breganze, è un difensore con una grande classe, due stagioni orsono è stato la vera anima del Lodi Campione d’Italia, ottimo tiro e senso tattico; Federico Ambrosio classe 1989 anche lui proveniente dal Breganze, altro Campione d’Italia con il Lodi due stagioni orsono. Bomber eccezionale e nazionale azzurro. Nella passata stagione l’italo-argentino è stato il capocannoniere della formazione vicentina. Jordi Burgaya Villarò (Spagnolo) classe 1995, proviene dall'Oliveirense. È considerato uno degli astri nascenti dell'hockey spagnolo, Campione del mondo in carica, arriva a Forte dei Marmi per esprimere a pieno il proprio valore. Gran fisico, molto veloce e capace di giocate di ottimo livello. Con il Vic ha vinto una Coppa del Re e una Coppa Intercontinentale, con l'Oliveirense la Supercoppa Europea della scorsa stagione. Martì Casas Lozano, (Spagnolo) classe 1996 proviene dal Noia ed è stato compagno di squadra di Jordy Burgaya nei due anni passati al Vic e nelle rappresentative iberiche. Ha vinto una Coppa Intercontinentale ed è stato vicecampione europeo under 20. Chiudono la rosa due giovani molto interessanti Cosimo Mattuggini, classe 2000, talentuoso attaccante, lo scorso anno nella formazione di serie A2 della formazione toscana, fresca medaglia d’argento con la nazionale under 20 agli europei di Viana do castelo in Portogallo. Leonardo Bertozzi, classe 2000 è Il Vice Gnata, il giovanissimo fortemarmino è un portiere molto interessante anche lui medaglia d’argento con la nazionale under 20 agli europei di Viana do Castelo in Portogallo. I precedenti tra Forte dei Marmi e Carispezia Hockey Sarzana sono ventuno in serie A1 e quattro serie A2. Nelle quattro sfide in serie A2 due vittorie per i rossoneri, una vittoria fortemarmina, ed un pareggio; in serie A1 quattordici vittorie toscane, cinque per i liguri e due pareggi. Due anche le sfide di Coppa Italia in cui entrambi i successi portano la firma dei toscani. Altri particolari statistici il Carispezia nelle 9 sfide di serie A1 al Vecchio Mercato il Sarzana ha vinto tre volte ed il Forte dei Marmi nelle restanti sei, con la Pista del Centro Polivalente che non ha mai visto uscire il segno X nelle sfide tra rossoneri e rossoblu. La squadra rossonera si presenta a questa “serata di gala” al gran completo. La squadra sarzanese arriva a questa sfida conscia della forza degli avversari, ma anche coscia che giocando da Sarzana nulla è impossibile. Il match si giocherà sabato alle 20.45 presso la pista “Centro Polivalente” di Sarzana. Arbitri il Carmazzi, Brambilla, ausiliario Righetti.