Hockey Sarzana a Montebello per continuare a sognare

Sarzana - Val di Magra - Montebello - Credit Agricole Sarzana, occhi puntati soprattutto sulla capolista Credit Agricole Sarzana, dall'alto dei 18 punti in 7 partite: la trasferta a Montebello è tutto fuorchè facile, soprattutto perchè i padroni di casa arrivano alla sfida imbattuti da quattro turni, di cui tre vittorie consecutive, che è record in A1 per il Montebello. I veneti rispetto al passato campionato hanno collezionato 10 punti in 5 gare, quando qualche mese fa li aveva racimolati in ben 10 partite. Con una vittoria il Credit Agricole potrebbe consolidare il suo primato e assicurare la sua presenza in Coppa Italia, fatto impensabile ad inizio stagione, ma dovrà combattere contro la difesa arcigna di Nicoletti e compagni, pronti a sfruttare il momento, proprio come successo a Correggio nell’ultima partita. Giochiamo in una pista molto difficile ma ci teniamo a fare bene – dice il presidente Corona - il Montebello è una formazione tra le più attrezzate di questo campionato, con un’organizzazione collaudata e molto esperta. Una squadra letale in zona gol che dovremo affrontare con grande attenzione, quando saremo chiamati a difendere dovremo farlo in maniera compatta e attenta con un occhio particolare a Tataranni. Si tratta di un bomber strepitoso, un immortale, un trascinatore, il capocannoniere di questa squadra, certamente il pericolo numero uno per noi.(nella foto di Luciana Castagna Francesco De Rinaldis, Fran Ipinazar e Simone Corona nella gara contro il Grosseto).