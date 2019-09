Grazie a "Corri per il Gaslini" raccolti fondi per i piccoli degenti di oncologia

Sarzana - Val di Magra - Gli organizzatori della gara podistica “Corri per il Gaslini – memorial Gabriele Mastorci”, hanno effettuato nei giorni scorsi il versamento da 1800 euro al reparto oncologico dell'ospedale pediatrico genovese. Un ottimo risultato per l'iniziativa che si era svolta sabato 14 settembre nell'area archeologica di Luni e che aveva visto la partecipazione di molte realtà del territorio.

“Anche quest'anno siamo giunti alla fine di questo evento e non possiamo che ringraziare per aver partecipato così in tanti in favore della beneficenza – sottolineano gli organizzatori – vogliamo ringraziare in particolare chi ha alla riuscita dell'evento: ASD Pro Avis Castelnuovo Magra che si è occupata dell'organizzazione dell'evento; Luni Mare Sporting Club che ci ha ospitato come struttura di appoggio per la partenza della corsa, ha offerto i buffet di fine corsa e ci ha ospitati in piscina per le premiazioni e l'apericena; il Comune di Luni che ci ha appoggiati e la squadra degli operai che hanno fatto si che il percorso fosse in ordine e pulito; il comando dei Vigili e la protezione civile di Luni che hanno controllato durante il percorso il regolare svolgimento della manifestazione. Grazie anche all'aiuto degli sponsor siamo riusciti a donare 1800 euro speranzosi che il nostro contributo possa aiutare i piccoli guerrieri che devono affrontare una grande battaglia”.