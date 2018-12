Grande successo per il Boxing-Day V alla Fabbrica

Sarzana - Val di Magra - Lo avevano annunciato ed è stato un successo. I contapersone degli esercizi commerciali all'interno del Centro Commerciale LA FABBRICA hanno oltrepassato le 2.000 presenze domenica in occasione del BOXING-DAY V, manifestazione di Sport Da Combattimento di carattere nazionale organizzata come sempre dalla Palestra BOXING-CLASS LA SPEZIA diretta dal Maestro Andrea Prassini e che da 18 anni è presente con i propri allenamenti presso il Palasport della Spezia G. Mariotti. Impressionanti i numeri di questo stupendo evento patrocinato dal Comune di Santo Stefano di Magra (SP) e svoltosi sotto l'egida FIGHT1: 21 Società Sportive provenienti da diverse Regioni della Nazione; oltre 100 atleti presenti dai baby fighter (4-12 anni) fino alla categoria Veterans (40-50 anni), per un totale di 62 match di cui 41 match tra adulti e 21 baby fighter. Per la BOXING-CLASS LA SPEZIA sono saliti sul quadrato 4 atleti che hanno tutti vinto con verdetto unanime: Riccardo Guidi 16 anni - 55 kg ha vinto contro El Fiout Imao appartenente alla Sarzana Ring; Alexander Cozzani 20 anni 68 kg ha vinto contro Jacopo Aldi della palestra Profighting1 & Fitness di Lucca; Francesca Vassale 30 anni 55 kg (con all'angolo il Trainer Paolo Bertoli) ha vinto contro Matilde Genovesi della Profighting1 & Fitness di Lucca. Infine Margherita Palazzo 25 anni 55 kg ha vinto 2 match in 2 specialità differenti dimostrando ancora una volta di saper passare con disinvoltura da una disciplina all'altra. Infatti il primo match nella savate boxe francese (dove non si possono eseguire le chiusure di tibia e si devono usare le idonee scarpe) lo ha vinto contro Francesca Rovere della palestra Kick-Boxing Savona; mentre il secondo match, nella specialità Kick-boxing (a piedi scalzi e dove si possono utilizzare le tibie) lo ha vinto contro Chiara Peroni della Gladiator Fighter Academy. Durante la manifestazione sono inoltre saliti sul ring l'insegnante di pugilato della Boxing-Class e già atleta professionista Armando Bellotti che insegna nella sede secondaria Boxing-Class presso la palestra ForMe di Santo Stefano di Magra e che, di fronte ad un pubblico attento ed entusiasta, ha fatto esibire il pugile Matteo Giannarelli facendogli portare ottime tecniche di pugilato sui colpitori. Inoltre, ha accompagnato all'angolo un atleta insieme al Maestro Paolo Morelli e quindi non è sfuggita all'occhio attento degli "addetti ai lavori" la campionessa Gloria Peritore nominata The Shadow per le sue movenze sul ring. Claudia negli ultimi anni ha disputato ed ha vinto diversi combattimenti a livello internazionale partecipando a galà di livello mondiale. E' quindi stata chiamata al centro del quadrato ed ha salutato tutto il pubblico presente che l'ha accolta con grandissimo applauso. Presenti i militi della Croce Bianca di Santo Stefano di Magra (SP) coordinati dal Presidente Dott.ssa Erica Biassoli. Sul quadrato a scandire le riprese, le splendide ring girl Kirsia e Alessia. La voce di Fabio di Toma ha accompagnato tutti gli atleti sul ring, con in sottofondo le musiche proposte dalla New Generation Sound di Valentino Ciuffardi. Il "ritratto" della Giornata Sportiva è stato curato con gli splendidi scatti di Foto Immagine di Genova. La giornata si è conclusa con la premiazione di un'Atleta ed una Campionessa tutta ligure allenata dal Maestro Andrea Scaramozzino della Kick-boxing Savona: Chiara Vincis. Chiara a soli 23 anni ha già disputato un totale di 61 match in palcoscenici di carattere mondiale, di cui 44 vinti (6 per ko), 14 persi e 3 pareggiati. I titoli: campionessa mondiale ed europea rispettivamente nelle specialità Kick-boxing e K1. Circa 20 giorni fa vincitrice in un importante galà in Cina e dopo soli 7 giorni ha nuovamente combattuto e vinto in Svizzera. Il Maestro Andrea Prassini l'ha quindi premiata con un targa definendola "orgoglio ligure" che porta la nostra Regione nel Mondo. L'organizzazione ha quindi ringraziato tutte le Società presenti: Fight Club La Spezia; Fighting Machines; Sarzana Ring; S.C. Virtus; Accademia Marziale Apuana; Piranha Team; Profighting1 & Fitness; Kombat Team Alassio; Il Dojo Team; ADBA Kick-Boxing Team; Evolution Fight; Kick-Boxing Savona; Ju Jitsu Dragone; Scorpions Fight Club Italia; Hangar Fitness Savate Kick Team; Gladiator Fighter Academy; Combat Lab Firenze; New Fighters Derthona; Fight Gym; Team Narayan. Infine gli organizzatori rivolgono un caloroso ringraziamento a tutti gli sponsor senza i quali la manifestazione non si sarebbe potuta realizzare: Bar Rudy; ozzelli; Ristoro Nell'Aia; Versilgas; Panificio Valerio'S Bakery; Nicole G., Tabacchi Edicola di via Sarzana 924; Trattoria Senza Lisca; Discount Carburanti OIL Italia; Papilio Club; Conad Supersore; Bar Quick Silver; Betaland; Non solo Tabacchi; Autoscuola Auto GP; Digitel; Il Casale del Giglio; Jean Louis David (S. Stefano Magra); Lavanderia Ape Green; Autofficina Raggi; Dolciumi Wiccandy; Agricola Meccanica; Asso Chiave; Bar Jamaica; Bar Lidamo; Parrucchiere Brizzi; Evolution Hair School; Palestra Energy Fit; Farmacia Gemignani; OC Grafica; Lavanderia Laveco; Estetica K2 Chocolate; Bar Melara; Autocarrozzeria Stefani Giampaolo.