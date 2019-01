Gli arcieri si preparano per il “Trofeo città di Sarzana”

Sarzana - Val di Magra - Grande attesa per la 44esima edizione del Trofeo Città di Sarzana che si svolgerà domenica 13 gennaio presso la palestra del Liceo Parentucelli di Sarzana.

L’evento, tappa storica del circus arcieristico dell’Italia centro settentrionale, vedrà affrontarsi oltre settanta arcieri in un “25+18” omologato Fitarco valevole per le qualificazioni ai Campionati Italiani Indoor 2019 che si terranno a Rimini nell’ultimo weekend di febbraio.



Molti i campioni in gara provenienti da diverse società sportive: atleti ed allenatori della Nazionale Italiana come Giannini Alessandro (Nazionale tiro di campagna e bronzo agli ultimi campionati italiani tiro di campagna), Noceti Alessio (Nazionale tiro di campagna), Noceti Sara (campionessa italiana in carica tiro di campagna Juniores), Bellotti Daniele (Allenatore Nazionale Senior tiro di campagna AN e argento agli ultimi Campionati Italiani di tiro di campagna), Noziglia Cinzia (medaglia di bronzo ai mondiali tiro di campagna di Cortina 2018 e Campionessa italiana in carica tiro di campagna), Graziano Angelotti (atleta di casa e Vincitore della Coppa Italia delle regioni Tiro di campagna 2018), Firà Raul Nicolas (Campione Italiano in carica Categoria Ragazzi). Oltre agli atleti qui citati, moltissimi saranno gli arcieri in gara pronti a sfidare e superare gli illustri colleghi.

Presente anche il Presidente del Comitato Regionale Liguria Enrico Rebagliati che presenzierà alla premiazione insieme al Presidente degli Arcieri Sarzana Piervittorio Violi e a numerose Autorità locali.

La A.S.D. Arcieri Sarzana, organizzatrice dell’evento, devolverà il ricavato all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova in memoria del Presidente Riccardo Cafagno recentemente scomparso.

Non resta che invitare appassionati e semplici curiosi presso la palestra del Liceo Parentucelli di Sarzana per seguire lo svolgimento di questa rinomata gara arcieristica (ingresso gratuito).