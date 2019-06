Giugno pieno di soddisfazioni per la Pro Avis di Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Anche il mese di giugno è andato positivamente per la Pro Avis: nel Campionato Nazionale Uisp di corsa in salita sono arrivati due titoli italiani. I blues della squadra podistica di Castelnuovo Magra continuano nel loro percorso positivo anche con l’inizio del periodo estivo.

Ed ecco le gare disputate nella prima quindicina di giugno. Venerdì 7 si corre la 33a “Stranotturna di Agliana” nel paese vicino a Pistoia.

Più di 600 atleti partecipanti in questa classica corsa toscana ed il nostro Antonio Villirillo fa il suo personale sui 10 km del percorso con 42’21”…complimenti Antonio!. Nella giornata di domenica 9 giugno tante gare in programma:

-il circuito del Corrilunigiana con il 13° trofeo San Giovanni Battista a Fossola-Carrara

-la Strazeri a Patigno di Zeri, con lo scenario incantevole della valle dello Zerasco

-il 5° Cento Croci trail a Tarsogno-Tornolo

-e il 6° “Muzzerunning Memorial Caterina Buila” a Le Grazie-Portovenere

Ma andiamo in ordine e cominciamo con Fossola, dove la nostra presidentessa Luciana Bertuccelli si impone tra le donne arrivando 1a assoluta.

Buoni risultati un po’ per tutti i partecipanti blues sotto elencati.



Per le donne:

Elena Mitterhuber 1a cat. O

Monica Arcangeli 2a cat. P

Cristina De Rocco 2a cat. Q e 3a donna assoluta

Per gli uomini:

categoria C: 4° Tiziano Ferrari

categoria E: 6° Mirco Rossi, 11° Carlo Pisani, 12° Daniel Nobile, 15° Daniele Cattani e 20° Federico Bianchi

categoria F: 11° Simone Bordigoni e 13° Bacci Riccardo

categoria G: 2° Moreno Musetti

categoria H: 1° Vittorio Zavanella, 4° Gino Cappelli e 6° Massimo Baldini

categoria I: 1° Mastroberardino Mario

categoria L: 2° Luigi Vannini e 6° Giuseppe Giannoni

Ed eccoci alla Strazeri, bellissima corsa che meriterebbe senz’altro più partecipazione.

Negli 11.7 km della gara, con alcune salite molto impegnative, il nostro Gabriele Benedetti si piazza al 2° posto assoluto e l’altro partecipante Roberto Filattiera fa un buonissimo tempo.



Altra gara del 9 giugno è il trail delle Cento Croci: grandissima prestazione del nostro specialista Davide Cocchi che, nel percorso più lungo della manifestazione, ben 34 km, si piazza al 6° posto assoluto: il nostro Iron Man!

Ultima corsa di questa domenica, ma non ultima come importanza, è quella del “Muzzerone”.

Vince la gara l’unico nostro rappresentante partecipante, il bravissimo Riccardo Alvano, che sulla salita che porta al traguardo ai forti di Muzzerone stacca tutti ed arriva con più di 1 minuto di vantaggio sul 2° classificato.

Ed infine andiamo al 16 giugno con le 2 corse forse più importanti di questo periodo:

la 10° Saliscendi Beverino, per il Corrilunigiana, e soprattutto la 17° scalata Castiglione Garfagnana-San Pellegrino in Alpe, valida anche come Campionato Nazionale Uisp corsa in salita.

A Beverino doppietta Pro Avis: tra gli assoluti uomini vince il nuovo acquisto Eid Elsayes, appena entrato nei blues e tra le donne c’è un monologo di Luciana Bertuccelli, che, dopo la gara di Fossola, vince nuovamente gli assoluti… ecco i risultati di tutti i blues presenti:, con particolare attenzione per i primi posti nelle rispettive categorie di Mignani Fabio, Mastroberardino Mario e la De Rocco Cristina…

BERTUCCELLI LUCIANA - 1 1 1:00:20

CONVALLI FRANCESCO 3 G 19 1:00:26

MIGNANI FABIO 1 C 22 1:01:58

CATTANI DANIELE 6 E 23 1:02:10?BORDIGONI SIMONE 5 F 24 1:03:19

MASTROBERARDINO MARIO 1 I 35 1:06:33

DE ROCCO CRISTINA 1 Q 4 1:08:14

ARCANGELI MONICA 2 P 6 1:11:41

FERRARI TIZIANO 4 C 75 1:16:24?GIANNONI GIUSEPPE 2 L 94 1:24:52



Ultima gara di questo periodo a Castiglione Garfagnana.

Corsa difficilissima, dove per la maggior parte del percorso i podisti stanno veramente con “gli occhi verso il cielo”: 800 mt circa di sterrato in forte discesa…circa 3 km di sterrato in salita con pendenza 8-12%...e poi circa 8 km di salita pressochè continua, a parte qualche centinaio di metri in 2 punti, a metà strada e prima di affrontare gli ultimi 2 km con pendenza 18/20 %...un’impresa veramente incredibile…

Un grandissimo Gabriele Benedetti si piazza 2° assoluto e per le donne la Elena Mitterhuber 4a assoluta; podio anche per Paolino Giusti 3° veterano.?Per la categoria da 60 in su 5° posto per Massimo Baldini e 7° per big Gino Cappelli.?Per il campionato Nazionale Uisp di Corsa in salita la nostra squadra è la 2a classificata.

Per la classifica Campionato UISP ecco i risultati:?Elena Mitterhuber oro?Gabriele Benedetti oro?Paolo Giusti argento?Massimo Baldini bronzo?E per finire mitico Luigi Vannini 1° categoria m75! Oro!?Altri partecipanti alla gara:

CAPPELLI NICOLA ASS. MASCH. 31°

CAPPELLI GINO ARG. MASCH. 7°

BIANCHI FEDERICO ASS. MASCH. 59°

FILATTIERA ROBERTO ARG. MASCH. 17°

Grandissima Pro Avis e grandi gare per la continuazione del periodo estivo…a partire dai primi di luglio con i campionati Master Fidal su pista a Campi Bisenzio.