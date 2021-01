Giro della Lunigiana, Alessandro Colò entra nell'organizzazione

Sarzana - Val di Magra - Il Giro della Lunigiana saluta con piacere e entusiasmo l’entrata di Alessandro Colò nel gruppo organizzatore. Nella famiglia di Alessandro la passione per il ciclismo è sempre stata grande a partire dal nonno Antonio al padre Paolo che oltre a essere stato un buon atleta, prima in veste da DS poi da Team Manager ha allestito per lungo tempo squadre dilettantistiche con atleti di alto livello arrivando a conquistare maglie tricolori iridate e la medaglia d’argento Olimpica con Luca COLOMBO. Paolo ancora oggi è impegnato nel mondo del ciclismo, con la sua Azienda SE.PR.IN. è importante sponsor del CASANO e del GIRO DELLA LUNIGIANA e come organizzatore del Memorial Antonio COLO’.

Anche i fratelli Matteo e Federico hanno continuato nella tradizione di famiglia gareggiando nelle categorie giovanili, Alessandro nel 2004 ha disputato il GIRO DELLA LUNIGIANA ricevendo il premio come atleta più combattivo del GIRO, alcune vittorie e buone prestazioni nella categoria Under 23 gli hanno permesso di raggiungere l’ambito traguardo del professionismo. Conclusa l’attività agonistica è diventato un competente Biomeccanico e al suo studio fanno riferimento molti atleti, la sua professionalità lo ha portato a fare dal 2011 il Capo Equipaggio nella Race Across America la gara di ultra ciclismo più dura e lunga al mondo che in 12 giorni attraversa 12 stati California, Arizona, Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, West Virginia, Pennsylvania e Maryland.

"Abbiamo bisogno di persone nuove e giovani - dicono gli attuali organizzatori del Giro della Lunigiana - che conoscano il mondo del ciclismo a 360° perché la nostra è una gara dalla quale tutti si aspettano il massimo sia sotto l’aspetto dei percorsi che della logistica e della visibilità per gli sponsor privati e istituzionali. Alessandro già in questa fase iniziale dell’organizzazione affiancherà gli attuali organizzatori negli incontri con gli Enti Istituzionali che hanno dato o daranno la disponibilità ad ospitare le partenze e gli arrivi delle quattro giornate di gara. Da ex atleta darà il suo prezioso apporto al momento di definire tecnicamente i percorsi in modo da avere un vincitore che possa ricalcare le orme dei protagonisti del ciclismo professionistico attuale come Remco EVENEPOEL, Tadej POGACAR e Tao GEOGHEGAN HART. La sua professionalità e la sua giovane età daranno un importante apporto nei giorni della gara dove ci saranno da affrontare i molteplici problemi che una gara Internazionale di questa portata presenta".