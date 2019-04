Gara 1 playoff, a Sarzana arriva Forte dei Marmi

Sarzana - Val di Magra - Un’annata straordinaria, la migliore da quando Carispezia Sarzana è in Serie A1; tre le perle indimenticabili: la Finalissima di Coppa Italia persa con il minimo scarto contro il Breganze, la conquista della Final four di WS Europe Cup, al termine della battaglia di Igualada, e record di punti in serie A1, miglior piazzamento di sempre con la conquista dei play-off scudetto. Un trittico indimenticabile. Negli occhi c’è ancora il grande esodo della città verso Trissino per assistere alla finalissima di Coppa Italia: “ In dieci stagioni di serie A1 è la quarta volta che raggiungiamo i play-off, è stata una stagione fantastica e vogliamo lasciare un ottimo ricordo ai nostri tifosi - dichiara il Presidente Maurizio Corona - sicuramente il Forte dei Marmi parte favorito e con l'obbiettivo di tornare a cucirsi sulla maglia lo scudetto. Sarà una gara difficile ma credo che abbiamo le possibilità di vincere al Vecchio Mercato e portarli eventualmente a gara tre, anche perché abbiamo regalato emozioni tutta la stagione e vogliamo regalarne ancora.” (nella foto di Gabriele Baldi la “grinta” di Alessandro Bertolucci).

La squadra sarzanese arriva a questa sfida conscia della forza degli avversari, ma altrettanto conscia che giocando da Sarzana nulla è impossibile. Inizio ore 20.45 in Diretta Web Streaming su FISRTV.it arbitrano Filippo Fronte di Novara (NO) e Mauro Giangregorio di Salerno (SA), ausiliario Matteo Righetti di Sarzana (SP).