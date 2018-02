Ecole Sarzana sul podio ai regionali Confsport di ritmica

Sarzana - Val di Magra - Domenica 18 febbraio, presso il palazzetto dello sport di Brugnato si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Confsport Italia di Ginnastica Ritmica. L’organizzazione della gara è stata curata dalla Ssd L’Ecole Sarzana con il patrocinio del comune di Brugnato. Alla manifestazione hanno partecipato anche le atlete delle società sportive G.s.d. Cornigliano, Naica Genova, Ginnastica Rapallo, Ginnastica Libera Spotorno, Dreaming Gymnastics Ameglia, S.G. Pietrese, Levanto. Durante la giornata si è disputata la prima prova del Campionato di Specialità fra le ginnaste della serie A, B, C, D, il Grand Prix delle società, mentre le ginnaste del settore amatoriale hanno avuto l’opportunità di gareggiare durante il Trofeo Arcobaleno.



Nel Campionato di Specialità serie B per l’SSD L’Ecole Sarzana sono scese in pedana nella categoria Giovanissime: Mariavittoria Poghettini, primo posto alla palla e secondo posto nel corpo libero, e Vecchi Francesca primo posto nel corpo libero e secondo posto alla palla.



Nella categoria Allieve: Piana Giorgia, prima classificata sia nel corpo libero che con la fune, e Tognoli Linda seconda nel corpo libero.



Nella categoria Junior 1: Ricchetti Marika, primaclassificata alla palla, e Scudieri Sofia, prima sia nel corpo libero che col nastro.



Nella categoria Junior 2: Denevi Federica, prima classificata alla fune.



Nella categoria Master: Staglianò Martina, prima classificata con le clavette, e Vittori Alessia, prima sia al nastro che al cerchio.



Nel Campionato di Specialità serie C, per la società sarzanese L’Ecole,

nella categoria Giovanissime attrezzo palla, conquistano una fascia oro, Chirenti Gaia, una fascia d’argento Coneri Sara e una fascia bronzo Memo Martina. Bernocchi Erika una fascia argento nel corpo libero e Loria Rachele una fascia oro nel cerchio



Nella categoria Allieve attrezzo palla una fascia oro per Parissi Sara e Borrometti Asia, una fascia argento per Michelagnoli Sofia e Grassi Sara, una fascia bronzo per Martini Sara. Con la combinata clavette-fune primo posto sul podio per Ribaldi Valentina, secondo posto per Gambino Aurora e terzo posto per Diouf Zeina.

Primo posto per Privetti Chiara con l’esercizio al cerchio.

Nella categoria Junior 1 attrezzo palla primo posto per Czerwinska Veronica, mentre secondo posto per Lavezzoli Alena e terzo posto per Lusardi Emma nella combinata corpo libero-clavette.



Nella categoria Junior 2 primo posto nella combinata fune-clavette per Forgione Francesca.



Ottimi risultati raggiunti anche negli esercizi svolti in coppia:

primo posto nella cat Allieve due cerchi per la coppia Parissi-Grassi, secondo posto per Martini- Michelagnoli e terzo posto per Borrometti-Diouf.



Nella categoria Giovanissime due cerchi secondo posto sul podio per la coppia Chirenti -Memo.

Primo posto per la squadra Gambino-Privetti -Ribaldi nella categoria Allieve a corpo libero.



Nella categoria Junior1 Squadre a tre cerchi secondo posto per la squadra Czerwinska-Lavezzoli-Lusardi.



Le ginnaste più giovani della società sarzanese hanno partecipato al Trofeo Arcobaleno categoria Esordienti ottenendo ottimi risultati e tante medaglie, nonostante, per molte di loro, l’emozione di affrontare la pedana per la prima volta fosse tanta. Primo posto sul podio, per Lucrezia Franzin, e un secondo posto per Emma Grossi con un esercizio al nastro. Primo posto per Gaia Vitale, ottenuto con un esercizio alla fune, e anche per la coppia Fiasella-Orlandi con l’esercizio a due palle. Prime classificate anche Bruno Daniela con la fune e Bruno Valentina con la palla. Fascia argento per Michelagnoli Martina ed Elena Giusti e fascia bronzo per Viola Maggiolini con l’esercizio alla palla Fascia oro per Armato Anna e Orlandi Anna, con l’esercizio al cerchio, e fascia argento per Alfieri Noemi e Fiasella Caterina.



Giornata piena di soddisfazioni per le giovani atlete e per le loro insegnanti, Sophie Bernasconi, Lorena Tognoni, Monica Caranza, Carolina Carzola, Veronica Paone, Erika Poziello, che seguono le ginnaste durante gli allenamenti nelle varie sedi della società sportiva, a Sarzana, Brugnato, Sesta Godano ed Aulla, e coadiuvate da Patrizia Cabassi per le lezioni di danza classica.