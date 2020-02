Danza sportiva, Mirko Bologna e Gemma Squillante campioni italiani

Sarzana - Val di Magra - Mirko Bologna e Gemma Squillante Campioni Italiani agli Assoluti di Foligno 2020, la manifestazione più importante della Federazione Italiana Danza Sportiva.

Nell'annunciare questo prestigioso risultato, il Comune di Santo Stefano Magra esprime i più calorosi complimenti ai due ragazzi, che hanno dimostrato quanto siano importanti volontà ed impegno per realizzare i propri sogni, ringraziando in particolare il giovane Mirko, orgoglio di tutto il paese.

I due giovani atleti hanno vinto l'ambito titolo nella categoria 16/18 anni nelle Danze Caraibiche. Grande soddisfazione per la società sportiva Racconto Latino, la scuola di danza che ha cresciuto sportivamente Mirko e Gemma. Niccolò Di Stani, il noto ballerino professionista e coreografo spezzino che li segue dai loro primi passi di danza, ci racconta:

"Hanno disputato una gara impeccabile, battendosi contro 33 coppie di massimo livello, superando eliminatorie e semifinali fino alla conquista del prestigioso titolo. Sono due ragazzi seri, determinati, che esprimono una vera passione per la danza

È un piacere prepararli e allenarli."

La presidente della Società Spezzina Monica Cidale aggiunge: "Questo traguardo ci riempie d'orgoglio. Mirko e Gemma hanno fatto un percorso multidisciplinare, seguitI da Niccolò Di Stani e Cristina Camerzan nelle Danze Caraibiche, Danza Moderna, Hip hop, Salsa Shine e Theater Jazz. Così come il CONI raccomanda, la crescita sportiva degli atleti è stata graduale e completa, con l'aspetto ludico e artistico sempre al primo posto. Mirko e Gemma sono infatti parte integrante della Compagnia RL Dance Company fondata da Di Stani per la realizzazione di commedie musicali. Sono ragazzi sempre presenti, sì allenano assiduamente e hanno anche ottimi risultati scolastici. Titolo sudato e meritato".

Mirko Bologna e Gemma Squillante, con la loro vittoria accedono di diritto al Club Azzurro Fids e alla classe internazionale.