Dal Sarzana segnali di progresso nella seconda amichevole a Livorno

Sarzana - Val di Magra - Altra sconfitta netta e secondo pronostico a Livorno per il Sarzana Basket che, dopo il 79-60 buscato dalla Pallacanestro labronica, stavolta ha contenuto il passivo in un 64-52 beccato da un Don Bosco locale a sua volta in Serie C Gold toscana. Gli “score” parrebbero dunque denotare un certo progresso da parte biancoverde, ma per i sarzanesi un “test” più attendibile appare quello in programma in casa mercoledì prossimo 26/9 (ore 20.45 al Palabologna) avversario il Cmc Carrara, squadra della sua stessa categoria…benché i carraresi facciano la C Silver toscana e non quella ligure.

Per la cronaca contro il D. Bosco livornese s’è rivisto al centro Marco Tesconi, che non c’era di fronte alla Pallacanestro Livorno, mentre mancava David Bardi. Ancora fuori gli indisponibili Somma e Maggiani, per il resto nuova girandola di cambi, che hanno visto alternarsi: capitan Dell’ Innocenti e Casini in regìa, Bencaster e Ferrari, Fracassini e Palac lungo gli “out”; Melegari e Paulauskas sotto canestro. Hanno fatto capolino pure i vari Albanesi, Pizzanelli e Santini, giovanissimi “jolly”.