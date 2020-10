Credit Agricole parte subito forte: Forte dei Marmi battuto 3-1

Sarzana - Val di Magra - Apoteosi Hockey Sarzana: all’esordio in campionato, Forte dei Marmi battuto 3 a 1, ultima squadra campione d’Italia prima dello stop della scorsa stagione, e gara meravigliosa. Doppietta di Francesco De Rinaldis e rete di Francisco Ipinazar, poi le grandi parate di Simone Corona: Il Forte dei Marmi si inchina. Un’assenza pesante per parte, Burgaya infortunato fra i versiliesi e il cileno Osorio, ancora alle prese con il visto, fra i sarzanesi. Magnifico spot per il debutto del campionato post Covid: è stata una partita spettacolare e combattuta. Impeccabile l’organizzazione della società rossonera: presenti all’evento Polizia, Carabinieri, Stewards di professione e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Sarzana per mantenere un alto livello d’attenzione all’emergenza Covid, distanziamento, solo le persone congiunte hanno avuto la possibilità di stare vicine (nella foto di Marco Dallara l’abbraccio della squadra a fine gara).



CREDIT AGRICOLE SARZANA – GDS FORTE DEI MARMI 3 – 1 (2 – 0)



CREDIT AGRICOLE SARZANA : Corona (Bianchi), Galbas, Ipinazar (1), Rossi, De Rinaldis (2), Borsi, Rispogliati, Cardella, Pezzini. Allenatore: Alessandro Bertolucci.



GDS FORTE DEI MARMI : Gnata (Bertozzi), Maremmani (1), Motaran, Casas, Rubio (1), Ambrosio, Giovannetti, Antonioni, Pardini. Allenatore Alberto Orlandi.



Arbitri: Sig. Galoppi (GR) – Sig. Fontana (MI) ausiliario Sig. Righetti (SP)