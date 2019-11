Credit Agricole Sarzana sogna un "mercoledì da leoni"

Sarzana - Val di Magra - “Un giorno come nessun altro … e ciò che accade non si ripeterà mai più”, è quanto scritto sulla locandina del film cult un mercoledì da leoni. Forse questo giorno da leoni Credit Agricole lo ha vissuto a Scandiano la scorsa stagione, la vittoria nel girone di ritorno dello scorso campionato a Scandiano resterà un qualcosa d’ indelebile, sotto 5 a 0 battè la formazione di Roberto Crudeli con il punteggio di 8 a 6. Però il Presidente Corona mette in guardia la sua squadra e dice: “E’ una partita molto difficile, quella di Crudeli è una formazione organizzata con una rosa di ottima qualità che non fa segreto di puntare diritto verso i play-off. In classifica generale è quarta in classifica con 13 punti e verrà al Vecchio Mercato avendo preparato alla perfezione la partita come sa fare un professionista come il loro, mister Roberto Crudeli. Lo Scandiano si giocherà la partita con attenzione e personalità come da sempre hanno fatto le squadre di mister Crudeli". "Noi non dobbiamo farci inebriare dalla vittoria di Breganze - continua il presidente – è certo che è stato importante ritrovare i tre punti dopo che la dea bendata non era stata benevola in questo inizio stagione. Però mercoledì dovremmo essere concentrati e determinati fin dal primo minuto per indirizzare la gara dove vogliamo cercando di sfruttare il nostro gioco e le nostre qualità. Mercoledì il Vecchio Mercato dovrà essere per noi una risorsa,

dovremmo essere tutt’uno: squadra, società e pubblico, vincendo metteremmo davvero un bel mattoncino sulla costruzione della salvezza e la vittoria darebbe linfa importante al nostro campionato. Ed è per questo che dovremmo

dare tutti il massimo per riuscire a portare a casa un risultato positivo".



Sfida tra due ottime formazioni, che per i rossoneri potrebbe rappresentare lo spartiacque del campionato. Il Credit Agricole di Alessandro Bertolucci arriva dalla sconfitta contro i “fenomeni” del Benfica (7-2) in Eurolega, una prestazione d’orgoglio di Credit Agricole che ha tenuto testa ai più quotati avversari, invece gli emiliani si sono aggiudicati la gara di ritorno di word-skate Europe Cup, contro i tedeschi del Darmstadt e si sono qualificati per il secondo turno della competizione. Quattro precedenti in serie A1 con tre vittorie dei Sarzanesi e un pareggio. Bilancio a Sarzana : 2 vittorie, 0 pareggi, 0 vittorie dello Scandiano. Gli emiliani sono quarti in classifica del campionato di Serie A1 con 13 punti, frutto delle quattro vittorie interne conquistate contro Breganze, Correggio, Bassano, Monza e il pareggio in trasferta conquistato a Montebello. L’Ubroker Scandiano versione 2019/2020 punta davvero in alto

lo Scandiano con tanti acquisti mirati per cercare di arrivare nei playoff e potersela giocare con i migliori club d'Italia. I punti fermi della formazione sono il portiere Mattia Verona (1997) ed Alessandro Franchi (1991) nonchè la promozione di due talenti del vivaio, Niccolò Busani (2003) e Matteo Vecchi (2003). Tutto il resto della squadra

è all'esordio in Emilia. l'acquisto più importante è lo spagnolo Marc Coy (1987) ex Liceo, che va a sommarsi all'arrivo di un altri pedine esperte Massimo Tataranni (1978) ex Valdagno ed ad altri due spagnoli David Ballestero

(1994) ex Vercelli e David Gelmà Paz (1994) ex Follonica. A chiudere la rosa anche due altri italiani, l'ex rossonero Sergio Festa (1985) e come cavallo di ritorno Samuele De Pietri (1981) a Molfetta nell’ultima stagione. In più la possibilità di potersi giocare un ruolo da protagonista per la prima volta nella sua storia, nella WS Europe Cup dove eliminati i tedeschi del Darmstadt nel secondo turno sfiderà gli spagnoli dell’ Igualada. Ipotetico Quintetto iniziale:

Mattia Verona, Marc Coy, David Ballestero, David Gelma, Massimo Tataranni.



Nella gara di mercoledì i rossoneri cercheranno di sfruttare l’entusiasmo dato dalla vittoria in trasferta a Breganze, prima nella sua storia e dalla splendida prestazione contro il Benfica, sperando che la squadra ospite senta la pressione del Vecchio Mercato. La squadra rossonera si presenta alla sfida con il dubbio Rispogliati, rimasto infortunato nella gara di serie A2 pomeridiana contro il Grosseto e infatti assente contro il Benfica, in preallarme i giovani Petrocchi e Ungari. Il match si giocherà stasera alle 20.45 al Centro Polivalente di Sarzana. Arbitri Luca Molli di Viareggio (Lu) e Marcello Di Domenico di Correggio (RE) che fa il suo ritorno a Sarzana dopo la clamorosa svista che è costata ai rossoneri la vittoria contro il Monza, ausiliari Matteo Righetti di Sarzana. Diretta su FISRTV: http://bit.ly/hpserieA1-sarzsca - con ommento di Alessandro Grasso Peroni.