Credit Agricole Sarzana passeggia a Scandiano e va in vetta

Sarzana - Val di Magra - Splendida vittoria del Credit Agricole Sarzana che si impone con il netto risultato di 5 a 1 sulla difficile pista di Scandiano dimostrando carattere, stabilità e una crescita costante dal punto di vista tecnico e di squadra. Con la doppietta di Francesco “Chicco” Rossi, e le reti di Ipinazar, De Rinaldis (eurogol quello di Francesco) e Galbas i rossoneri mettono a segno un successo importantissimo, tre punti strameritati contro un avversario non certo agevole. Partita molto corretta in pista, perfetto l’arbitraggio della coppia Molli e Trevisan. (nella foto di Marco Dallara l’esultanza di Chicco Rossi MVP della partita assieme ai compagni).



ROLLER HOCKEY SCANDIANO - CREDIT AGRICOLE SARZANA 1 - 5 (0-2)



Roller Hockey Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Ballestero, Casali, Saez - Raffaelli, Busani, Barbieri L, Fontanesi, Vecchi. Allenatore: Massimo Barbieri



Credit Agricole Sarzana: Corona, Borsi (C), Galbas J, Rossi, Ipinazar - De Rinaldis, Rispogliati, Cardella, Pezzini, Bianchi. Allenatore: Alessandro Bertolucci



Marcatori: 1t: 0'08" Rossi (SA), 5'40" Rossi (SA) - 2t: 2'16" Ipinazar (SA), 13'31" De Rinaldis (SA), 19'39" Ballestero (rig) (SC), 22'29" Galbas J (SA)



Espulsioni: 2t: 10'27" Borsi (2') (S), 19'39" Rossi (2') (S)



Arbitri: Luca Molli di Viareggio (LU) e Mario Trevisan di Viareggio (LU)