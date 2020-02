Credit Agricole Sarzana in casa della capolista Lodi

Sarzana - Val di Magra - Altra trasferta di fuoco per la squadra di Mister Alessandro Bertolucci che sabato 8/02 incontrerà il Lodi al Palacastellotti, dopo Viareggio , Forte dei Marmi e Follonica è la volta dei Lombardi che attualmente si trovano primi in classifica a pari punti con i rossoblù di Bresciani. Credit Agricole arriva da una serie di successi contro formazioni di primissimo livello e dopo i 7 punti conquistati nelle ultime tre gare va a Lodi per giocare a viso aperto. Svanito l'effetto sorpresa della passata stagione i rossoneri si sono infatti affermati come squadra compatta e ostica per tutti gli avversari. Lodi invece ha recentemente affrontato una fase negativa , la squadra di mister Nuno Resende ha infatti perso punti per strada favorendo il recupero da parte del forte dei Marmi. Nonostante ciò conservano lo strepitoso primato di 9 vittorie su 10 tra le mura domestiche , il maggior numero di goal segnati e il maggior numero di vittorie .

“Andiamo a Lodi sereni a fronte dei 27 punti in classifica e una salvezza ormai in tasca , il nostro intento da qui alla fine della stagione è quello di far divertire i nostri tifosi cercando di chiudere in bellezza questo campionato e conquistare i play off.” -dichiara il presidente Maurizio Corona - “C'è una notevole differenza fra noi e loro è inutile negarlo , (Lodi) è una squadra costruita per vincere lo scudetto che vanta al suo interno Domenico Illuzzi, forse il miglior giocatore italiano del nostro campionato, un ottimo allenatore aiutato da una società solida e da un pubblico incredibile”. I lombardi si confermano quindi fra le formazioni più attrezzate del campionato potendo schierare una rosa costellata di campioni , agli ordini di Mister Nuno Resende infatti vediamo la coppia d'attacco Joao Pinto (1987) ex capitano dello Sporting con (13) centri questa stagione e Lucas Martinez ex Breganze attualmente capocannoniere della squadra con 27 goal. Il capitano Domenico Illuzzi già arrivato a quota 14 marcature questa stagione , Francesco de Rinaldis (7), i due portieri Rubens Gilli classe 2000 e l'esperto Valentin Grimalt. Notevole inoltre la presenza di giovani con i nazionali Davide Gavioli (1998) che quest'anno ha trovato la rete 5 volte e Francesco Compagno (15 reti) poi Alex Raffaelli (1998) ex Vercelli e i fratelli Mattia e Andrea Gori ( rispettivamente 4 e 1 reti). Partita degli ex per Francesco De Rinaldis cresciuto nel vivaio Sarzanese ed ora alla sua seconda esperienza a Lodi. Nelle file dei rossoneri anche per Francesco Rossi una stagione in riva all’Adda e per Alessandro Bertolucci che lì giocò dal 1992 al 1996 vincendo una Coppa delle Coppe nella stagione 1993-1994. I precedenti tra Amatori Lodi e Credit Agricole Sarzana sono ventuno e riguardano le dieci stagioni in serie A1 con diciotto vittorie a favore dei lombardi, due pareggi e una vittoria per il Sarzana che fu anche la prima della sua storia nella massima serie il 17 ottobre 2009, 4-2. Nel corso degli anni la pista di Lodi si è rivelata un vero Tabù, la scorsa stagione finì 5-3 per la squadra di casa con le reti di Malagoli, Illuzzi , Verona e doppietta di Fariza , risultato analogo alla stagione 2017/2018 mentre 9-3 nella stagione 2016/2017. Su un totale di 11 incontri al Palacastellotti si contano 10 vittorie dei padroni di casa e un solo pareggio. Il paragone ricorda Davide contro Golia per i precedenti e le forze in pista ma il Sarzana di mister Alessandro Bertolucci nel corso di questi due anni ci ha insegnato che nessuna partita è mai persa in partenza ,questa squadra è assolutamente imprevedibile e se la può giocare con tutti, Lodi compreso.

Si gioca sabato 8 febbraio 2020 alle ore 20,45. Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Alfonso Rago di Giovinazzo (BA). DIRETTA FISRTV: http://bit.ly/hpserieA1-lodisar - Commento di Stefano Blanchetti