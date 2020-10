Credit Agricole Sarzana debutta in casa contro Forte dei Marmi

Sarzana - Val di Magra - Si alza il sipario sul campionato 2020-21 con il debutto casalingo per il Credit Agricole Sarzana contro il GDS Forte dei Marmi che, formalmente, è l’ultima squadra campione d’Italia nel 2019 e, soprattutto, è l’unica a non aver cambiato praticamente niente a livello di organico. Sarà grande spettacolo anche se solo per 200 spettatori, Vecchio Mercato sold-out. “Aspettiamo il Forte dei Marmi per giocarci le nostre carte a viso aperto e sognando di ripetere le sfide delle due ultime stagioni, ma anche consapevoli di trovarci di fronte alla formazione super favorita di questo campionato – dichiara il presidente Maurizio Corona (nella foto di Vincenzo Biagini il “mucchio selvaggio” del Credit Agricole Sarzana).



Il match si giocherà sabato alle 20.45 presso la pista “Centro Polivalente” di Sarzana. Arbitri: Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Giorgio Fontana di Milano Ausiliario: Matteo Righetti di Sarzana (SP). DIRETTA FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-sarxfor - Commento di Alessandro Grasso Peroni.