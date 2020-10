Credit Agricole Sarzana attende Lodi, si giocherà a porte chiuse

Sarzana - Val di Magra - Visto il nuovo DPCM che porta lo sport italiano ad una nuova fase, cioè quella dell'assenza di pubblico, si potrà assistere alle prossime partite solo dagli schermi dei computer o davanti alla televisione, come sta succedendo da un mese in Portogallo e recentemente anche in Spagna (in Francia, Germania e Svizzera i campionati sono già fermi da alcuni giorni). E proprio davanti alla televisione andrà in onda il posticipo tra Credit Agricole Sarzana e Amatori Lodi, un posticipo tra le uniche due squadre a punteggio pieno dopo due gare. Ed in ogni caso dallo scontro di domani sera (ore 21.00 diretta MS Sport e MS Channel) uscirà almeno una nuova capolista, o andando a raggiungere entrambe la coppia vicentina Bassano e Valdagno, oppure andando in solitaria in testa al campionato. .Sicuramente sarà un’atmosfera surreale – dice il presidente Corona - giocare una partita di hockey senza pubblico è veramente pari allo zero. Credo che le difficoltà siano nei giocatori di trovare le giuste motivazioni, da una parte e dall’altra. E’ una situazione paradossale e surreale che spero possa finire presto. La partita andrà in diretta su MSCHANNEL - canale 814 di Sky (Nella foto l’ex della gara Francesco De Rinaldis assieme all’ “enfant prodige” rossonero Matteo Cardella).



Il match si giocherà Mercoledì 28 Ottobre alle 20.45 al Centro Polivalente di Sarzana

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno