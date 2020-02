Coppa Silvia Bersezio, la Velocior 1883 di scena a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Si terrà sabato 22 Febbraio a Sarzana alla Missione nel Salone del Consorzio La Cometa il Terzo Meeting Nazionale di Indoor Rowing “La Missione Sportiva, 5° Coppa Silvia Bersezio” in calendario Nazionale UISP e Special Olympics Canottaggio. L’evento è organizzato dal Team Missione Sportiva, con la collaborazione tecnica della Società Canottieri Velocior 1883. Prenderanno parte all’evento sportivo oltre un centinaio di Atleti proventi da tutta Italia in rappresentanza delle Società sportive, Canottieri Tevereremo e Circolo Canottieri Lazio da Roma, Canottieri Firenze, Canottieri San Miniato, Canottieri Vigili del Fuoco Tomei SportLandia Livorno, Canottieri Armida Torino, Canottieri Moto Guzzi Polisportiva Mandallo del Lario Lecco, Polisportiva ANGSA La Spezia, Polisportiva Spezzina.

Il programma della manifestazione vedrà alle ore 9.30 sfilare tutte le Società. Dopo il saluto delle Autorità, verrà letto il Giuramento dell’Atleta e partiranno le gare preliminari di Indoor Rowing femminile e maschili da uno e due minuti ed in attesa delle finali si svolgeranno le staffette unificate per Società. Alla fine di tutte le gare saranno premiati tutti gli Atleti e sulla base dei risultati ottenuti per Società e iscrizione di Atleti per Società verrà assegnata La Coppa Bersezio arrivata alla sua quinta edizione.

A seguire pranzo per Atleti, Tecnici, Dirigenti, Volontari e famigliari e Festa danzante sulle musiche del DJ Alex.