Con il ritorno di Petrocchi l'Hockey Sarzana chiude la campagna acquisti

Sarzana - Val di Magra - Credit Agricole chiude la campagna acquisti della serie A1 e della serie A2 con il ritorno di Elia Petrocchi, classe 2002, arrivato in formula definitiva dall’AS Viareggio anche se il ragazzo è tutto di scuola Sarzanese essendo approdato a Viareggio solo alla fine dell’ Under 13 “Il rientro di Elia Petrocchi in maglia rossonera rimargina una ferita che personalmente mi ha fatto molto male - dice il Presidente Maurizio Corona – Abbiamo investito su un pezzo di futuro per la nostra società, un giovane sarzanese uno dei migliori giovani italiani di questa categoria.” “Si sono molto contento – dice Elia Petrocchi - finalmente torno nella società che mi ha cresciuto e che mi ha fatto scoprire questo meraviglioso sport. Ora il giocatore reduce da un incidente alla spalla rientrerà ad allenarsi per la fine del mese di Settembre per essere pronto per la fine del mese di ottobre al rientro in pista. (nella foto Elia Petrocchi con la maglia rossonera).