Comune di Arcola affida in gestione il campo sportivo "Biggi"

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola ha varato oggi l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione della gestione, a titolo gratuito, del campo da calcio “Biggi” di Romito Magra di proprietà dell'ente. Il bando sarà aperto fino al 19 dicembre e rivolto a realtà sportive che non hanno scopo di lucro e non perseguono attività economiche e non sono associazioni di categoria. La concessione sarà per tre anni con tacito rinnovo per la stessa durata salvo espressa rinuncia da parte del concessionario o revoca dall'Amministrazione. Per la concessione non è prevista la corresponsione di un canone.



