Ciclismo, il Team Casano ha presentato le sue squadre

Sarzana - Val di Magra - Sabato pomeriggio nella caratteristica location Spazio MADE di LUNI sono state presentate le squadre agonistiche del TEAM CASANO 2019. Alla presenza delle massime autorità del ciclismo ligure e Toscano a partire dal Presidente Regionale Sandro Tuvo, dal Presidente provinciale di La Spezia Maurizio Taddei, dal Consigliere Toscano Luciana Gradassi, dal Presidente Provinciale di Massa Carrara Ferdinando Braconi e in rappresentanza della F.C.I. il Revisore dei Conti Simone Mannelli. Per le istituzioni l’Assessore allo Sport del Comune di Luni Carola Baruzzo e gradita presenza quella dell’On. Cosimo Ferri.



Per esigenze del regolamento Nazionale della FCI anche quest’anno doppia affiliazione Ligure e Toscana per tutte le categorie con i confermati Presidenti Antonio Renato Dicasale, Carlo Della Tommasina, Giuseppe Di Fresco e la Presidente Ilaria Benedetti per la nuova formazione degli allievi con il Team Manager Cristian Castagna coordinatore e motore di tutta la struttura.

Grazie al confermato sostegno degli Sponsor principali LUNA ABRASIV, PIZZERIA RUSTICANELLA di Viareggio, POLIARTIGIANA Srl, FABRIMAR, VERSILIA BIKE e ai nuovi entrati POLIARTIGIANA Srl SPEEDY BIKE ARTEA CENTRO EDILE di Pietrasanta, quest’anno il CASANO ha potuto allestire squadre che permettono di fare attività agonistica ai ragazzi a partire dall’età di 5 anni con la categoria Giovanissimi per passare alle categorie Esordienti, Allievi ed arrivare all’età di 18 anni con la categoria Juniores.

Per quanto riguarda l’attività organizzativa confermata l’organizzazione del GIRO DELLA LUNIGIANA e altre due gare per la categoria Juniores a Marinella e Fosdinovo.



Squadra Giovanissimi : FABRIMAR PIZZERIA RUSTICANELLA CASANO

STELLA Nicholas, BALDINI Gabriele, BALDINI Lorenzo, ARGELA’ Christian, MOSTI Giacomo, PESCHI Francesco, GIORGERI Andrea.

DS LENZETTI Fabrizio, GIORGERI Tyron.



Squadra Esordienti: CASANO FABRIMAR

BENASSI Leonardo, BENEDINI Alessandro, DODI Alessandro, FRANCIOSI Alessandro, LEONARDI Giacomo, SCOPSI Filippo, SIGNANINI Mattia, STELLA Alex, TONELLI Michele.

Donna Esordiente CASTAGNA Martina

Donna Allieva NITU Valentina

DS PUCCIARELLI Leonardo, CIUFFI Aldo.



Squadra Allievi: SPEEDY BIKE CASANO

COSCI Lorenzo, COZZANI Piergiorgio, DE ANGELI Mattia, LUCIANI Martin, MAZZA Luca, RICCI Filippo, ROSSI Francesco Giairo.

DS CERVIA Fabrizio. COLLABORATORI BERTOLA Paolo, BACIGALUPI Angelo.



Squadra Juniores: CASANO LUNA ABRASIV

ARZA’ Davide, BERTOLINI Lorenzo, CITI, Mattia, FATTORINI Andrea, MARCHIONNI Lorenzo, MARTIGNONI Lorenzo, POLLASTRINI Leonardo, ROCCHICCIOLI Alessandro, SANTUCCI Flavio, SILVESTRI Alessio, TEDESCHI Lorenzo, VIGNOLI Thomas. DS DELLA TOMMASINA Daniele, DI FRESCO Giuseppe. ACCOMPAGNATORI CAPPELLI Aldo, MAAROUF Nabil



Particolarmente soddisfatti gli atleti dei mezzi meccanici messi a disposizione dalla Società. La categoria allievi gareggerà su biciclette WILIER TRIESTINA, mentre è confermata la fornitura delle biciclette ORBEA per le categorie Esordienti e Juniores. Per quest’ultima categoria i tecnici hanno tenuto in considerazione le caratteristiche dell’atleta scegliendo due tipi di telaio ORBEA TEAM e ORBEA ORCA AERO entrambi montati con guarnitura SHIMANO ULTEGRA ELETTRONICO con pignone ad undici velocità, ruote VISION TRIMAX 25 KB, i copertoncini saranno i super affidabili della DURO.

Gli atleti che avranno particolari attitudini per le gare a cronometro potranno disporre delle speciali biciclette da crono ORBEA ORDU m 20 montate SHIMANO.

Abbigliamento di primissima qualità fornito dalla ditta ALKA WEAR SPORT.

Già iniziata l’attività per la categoria Juniores con un 6° posto di MARTIGNONI Lorenzo nella gara di apertura a Firenze e un 9° posto di SILVESTRI Alessio a Casano, mentre gli Esordienti e gli Allievi faranno il loro debutto stagionale domenica 31 marzo nella classica Coppa CEI a Lucca.