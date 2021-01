Ciclismo, il Casano riprende gli allenamenti su strada

Sarzana - Val di Magra - Nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria, dopo l’attività invernale in palestra per il Casano sono iniziati i primi allenamenti su strada, naturalmente nel rispetto delle direttive emanate dalla Fci in conformità alle normative governative. "Abbiamo subito visto i benefici dell’attività su pista che il Casano ha fatto svolgere ai propri ragazzi nella passata stagione -dice il Team Manager della squadra ciclista della Val di Magra, Christian Castagna - dove abbiamo ottenuto risultati di assoluto prestigio, culminati con la partecipazione ai Campionati Europei di Thomas Vignoli e Lorenzo Tedeschi, quest’ultimo anche Vice Campione Italiano nella prova di inseguimento su pista". Il Ct della nazionale Davide Cassani, su indicazione del Ct della Nazionale Pista Marco Villa, sabato 16 gennaio ha convocato per uno stage nella pista di Montichiari, in provincia di Brescia, sette ragazzi del Casano, cinque al secondo anno nella categoria: Matteo Lapo Boziceivich, Francesco Brugnoli, Ludovico Crescioli, Federico Galeotti, Lorenzo Giorgani, Piergiorgio Cozzani e Alessandro Romeo Zanetti. Lo stage permetterà allo staff della Nazionale di conoscere i ragazzi e valutarli tecnicamente. "Sarà in ogni caso un'esperienza interessantissima - afferma il Ds Giuseppe Di Fresco - in quanto i nostri ragazzi si troveranno a girare in pista con gli Azzurri dell’ultima stagione Liam Bertazzo, Carlo Alberto Giordani, Francesco Lamon, Stefano Moro, Mattia Pinazzi, Davide Plebani, Michele Scartezzini e Paolo Simion. I risultati ottenuti lo scorso anno e la considerazione data al Casano dal Ct Villa ha confermato che la multidisciplinarità è importante per fare crescere tecnicamente gli atleti e su questa linea continuerà la società con la convinzione di potere raggiungere ambiziosi traguardi sia su strada che su pista anche in questo 2021".