Ciclismo, a Sarzana una giornata per avvicinare i bambini ai pedali

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana guidato dal Presidente Maurizio Taddei, in collaborazione con il Pedale Spezzino organizza “Tutti in bici – Cross Country Open Day”, due giornate promozionali per avvicinare i bambini alla pratica del ciclismo. La manifestazione si terrà nelle giornate di sabato 27 aprile e 4 maggio nel ciclodromo all’interno dell’area Oto di Boettola a Sarzana. Dalle 10,00 alle 18,00 i bambini delle scuole elementari potranno pedalare in sicurezza, provando le varie specialità del ciclismo, la strada, il fuoristrada, la gimkana all’interno di una vera e propria oasi naturalistica. L’organizzazione tecnica sarà curata dal Tecnico Federale Angelo Baudinelli che ha già predisposto i vari percorsi e seguirà personalmente tutti i bambini. Al termine delle varie sessioni di prove tutti i partecipanti saranno premiati e potranno fare merenda. Entusiasta Maurizio Taddei che ha fortemente voluto la manifestazione impegnandosi in prima persona nella gestione della pista e cohlie l’occasione per ringraziare Ipercoop Centro Luna e la ditta Specchia Services per la collaborazione prestata.