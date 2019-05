Chiusura tra le feste in un Sarzana che intanto applaude l' "U18"

Sarzana - Val di Magra - Aria di festa nei ranghi del settore giovanile del Sarzana Basket, con il Minibasket al centro, nel recente ritrovo sponsorizzato dalla Conad City che al Palarighe ha visto partecipare anche i genitori a una sorta di piccolo torneo in famiglia. Decisamente i bimbi protagonisti, invece, nel raduno conclusivo previsto per mercoledì 5 Giugno al “Simonelli”. Ciò tempo permettendo, altrimenti trasferimento per tutti nella tensostruttura Palabologna, lì a fianco. Appuntamento alle ore 17.30 e ce ne sarà per almeno un’ora e mezza.

Più che dignitosa intanto la conclusione del campionato Under 18 per il Sarzana, giunto alle semifinali dove s’è dovuto confrontare con tre forze cospicuamente provviste di giovani stranieri e cioè Vado Ligure, Santa Margherita e quel Lavagna che appunto ha sconfitto i sarzanesi in semifinale...integralmente uscito dal “vivaio” biancoverde invece il parco-giocatori del Basket Sarzana. Per cui, considerando inoltre che i sarzanesi nella “regular season” sono arrivati terzi, stagione di netto soddisfacente quella dei ragazzi allenati da Enrico Pronestì (“vice” di coach Gabriele Ricci in Prima squadra) col d.s. Andrea Giannetti “team manager”.

Per la cronaca questa la “rosa” sarzanese: Albanesi, Alberti, Antognetti, Ghiraldi, Liberatore, Monti, Pizzanelli, Sancarlo, Somma L., Tinfena e Vento. Come noto Albanesi e Pizzanelli sono pure già nel “giro” della 1.a squadra. Quest’ultima infine ha

festeggiato l’epilogo della sua annata cestistica con una bella cena in un locale in pieno centro a Sarzana.