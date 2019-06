Cena di fine stagione per i Red Jackets Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Con una bella cena in un locale sulle alture vicino a Sarzana, i Red Jackets hanno chiuso quest’annata sportiva 2018/19, che li ha visti ritrovare i playoff a quattro anni di distanza dal ritorno in seconda Divisione nazionale. Molto presto, via alla campagna di reclutamento in vista di una nuova stagione giovanile ormai vicina e agli allenamenti dell’Under 19, che sarà la prima squadra del “vivaio” appunto a partire. Nel frattempo il cenone di arrivederci ha visto la dirigenza sarzanese procedere alle annuali premiazioni interne di rito.



“Most Valuable Player” stagionale, ossia giocatore più valutabile secondo definizione statunitense di lungo corso, il quarterback e veterano Radu Buchi (sangue rumeno) che non è venuto meno al proprio standard abituale nonostante notevoli peripezie fisiche. I concorrenti nel caso erano Boschi, Bottoni, Faenza e Favilla.

Nomina di Buchi al di sopra dei reparti, addentrandosi invece fra questi ultimi, ecco Andrea “Rambo” Fiaschi premiato fra la squadra di difesa e Pena Paredes King tra quella d’attacco. Bottoni, Favilla e Filippi erano gli altri candidati tra i “difensori”, Boschi e Faenza quelli fra gli “attaccanti” insieme a Cariola e Ghelfi.

L’offensive-tackle Rodriguez il “rookie”, ossia la recluta dell’anno, quest’ultimo peraltro dovrebbe congiungersi fra un mesetto alla Nazionale italiana Under 19…con cui dovrebbe partecipare a Settembre al Campionato Europeo di categoria. Si tratta di un sedicenne di origine dominicana; di Ghelfi, Prattichizzo e Sano le altre “nomination”, appunto fra le reclute iniziatesi all’american football un annetto fa.

Premio speciale infine per l’impegno, da parte dello staff tecnico, al defensive-tackle Pannocchia: ivi le altre candidature erano quelle di Costantini e dei medesimi Cariola e Faenza.





(Nella foto il quarterback Radu Buchi, a destra, appena premiato dal vicepresidente Michele Ibatici)