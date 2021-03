Casano, stagione ciclistica ai nastri di partenza

Sarzana - Val di Magra - Matec industries e Casano siglano un contratto di sponsorizzazione per il biennio 2021/2022: ad annunciarlo sono i Dirigenti del Casano e in rappresentanza della famiglia Matec il suo CEO Matteo Goich, che vuole mettere in risalto "come questa importante partnership è atta a garantire ad entrambe le parti una solida base per affrontare con entusiasmo l’anno sportivo affinchè sia ricco di soddisfazioni per entrambe le parti".

"L’accordo - prosegue Goich - è in continuità con quanto già fatto da Matec Industries nel 2020 investendo sullo sport e sui giovani dimostrando ancora una volta la sua volontà di essere parte integrante e forza trainante della società tutta e della comunità di appartenenza, non posso che concludere augurando un in bocca al lupo ai ragazzi del Casano che domenica saranno al debutto della stagione agonistica 2021".

Debutto nelle gare su strada che avverrà appunto domenica 21 marzo alle ore 9.30 a Calenzano in provincia di Firenze nel 4° Memorial Piero Bacchereti gara in circuito per complessivi km 76 che vedrà alla partenza circa 120 atleti, purtroppo in rigorosa assenza del pubblico causa Covid 19. I tecnici Daniele Della Tommasina, Giuseppe Di Fresco e Christian Benenati, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, hanno preparato al meglio gli atleti soprattutto quelli al secondo anno di attività nella categoria: Lorenzo BOSCHI, Francesco BRUGNOLI, Federico GALEOTTI, Lorenzo GIORDANI, Ludovico CRESCIOLI e il molto atteso Matteo Lapo BOZICEVICH che dopo un anno di inattività forzata per un grave infortunio si ripresenta ai nastri di partenza in una gara su strada.

Buone prestazioni sono attese anche dai nuovi atleti al primo anno nella categoria come Matteo NOVANI, Tommaso POLI, Marcus GALLETTI, Alessandro Romeo ZANETTI, Piergiorgio COZZANI, con la novità che dopo molti anni saranno al debutto nella categoria Juniores due atleti residenti a Casano, Martin LUCIANI e Francesco Giairo ROSSI, che sono intenzionati a riportare fra gli sportivi locali nuovo entusiasmo.