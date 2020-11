Casano, il bilancio di un anno di ciclismo giovanile

Sarzana - Val di Magra - Conclusa la stagione agonistica 2020 il Team Manager del CASANO Christian CASTAGNA fa il bilancio dei risultati ottenuti. Causa emergenza COVID 19 è stata sicuramente una stagione anomala con la disputa di poche gare alle quali partecipavano un gran numero di atleti e di alta qualità per cui è stato molto difficile arrivare alla vittoria e a piazzamenti nei primi cinque posti.

Il mattatore della squadra è stato sicuramente Lorenzo TEDESCHI con due vittorie di grande valore tecnico a Massa Finalese di MODENA e a San Damiano di ASTI alle quali va aggiunto un secondo posto a FUCECCHIO in Toscana.

Hanno fatto molto bene tre ragazzi al primo anno nella categoria Ludovico CRESCIOLI con due secondi posti battuto dall’ex Campione Europeo Andrii PONOMAR, altri tre piazzamenti nei cinque e finendo le gare quasi sempre nella top ten, questi risultati e la continuità di rendimento lo hanno portato a vestire la Maglia Azzurra al GIRO DI UNGHERIA ottenendo anche in quella occasione piazzamenti nei primi dieci, Lorenzo GIORDANI anche per lui un secondo posto dietro al solito PONOMAR e altri tre piazzamenti nei cinque, per Federico GALEOTTI un quarto e un quinto posto, altri due quarti posti sono stati ottenuti dal secondo anno Flavio SANTUCCI. Al primo anno di attività e sempre a disposizione dei compagni Edoardo COLTELLI, Francesco BRUGNOLI e soprattutto Lorenzo BOSCHI che più volte ha ottenuto piazzamenti nei primi dieci.

Non possiamo non ricordare l’assenza dalle gare di Matteo Lapo BOZICEVICH, già Campione Toscano su strada e nell’inseguimento su pista nella categoria Allievi era molto atteso al debutto nella categoria Juniores ma un grave incidente gli ha permesso solo ora di risalire in bicicletta e guardare con fiducia alla prossima stagione.

Tutti questi ragazzi per esigenze di regolamento F.C.I. sono tesserati come CASANO Toscana e i risultati ottenuti hanno fatto si che il CT della Toscana l’ex Campione del Mondo Antonio FANELLI ha inserito TEDESCHI, CRESCIOLI, GIORDANI e GALEOTTI nella Rappresentativa Regionale che ha partecipato al Campionato Italiano di Montegrotto Terme di PADOVA con SANTUCCI riserva, Campionato Italiano disputato sempre all’attacco contribuendo poi al raggiungimento del secondo posto di Lorenzo GERMANI.

Altrettanto positiva è stata l’attività su pista svolta dai nostri atleti continua CASTAGNA, soprattutto con Lorenzo TEDESCHI che al velodromo delle Cascine di FIRENZE ha conquistato l’ambita maglia di Campione Toscano nell’inseguimento individuale, confermandosi successivamente Vice Campione Italiano nella stessa specialità battuto da Manlio MORO. Questi risultati hanno convinto il CT della Nazionale della pista Marco VILLA a designare MORO e TEDESCHI a rappresentare l’Italia ai Campionati Europei di Fiorenzuola d’Arda a PIACENZA dove MORO ha conquistato la Medaglia di Bronzo e un emozionatissimo TEDESCHI ha concluso in dodicesima posizione. In questa specialità dell’inseguimento si è messo in luce anche Lorenzo GIORDANI che con TEDESCHI ha fatto parte del quartetto della Rappresentativa Toscana ai Campionati Italiani su pista a PORDENONE ed essendo al primo anno di attività nella categoria ha posto le basi per un 2021 a alto livello.

Il CASANO è stato rappresentato ai campionati Europei su pista anche dallo spezzino Thomas VIGNOLI che ha ottenuto un ottimo quarto posto nella Velocità Olimpica.

Grande merito di questi risultati va certamente ai tre DS Daniele DELLA TOMMASINA, Giuseppe DI FRESCO e Christian BENENATI che con il loro impegno e indiscussa professionalità hanno permesso ai ragazzi di raggiungere questi risultati che sono merito anche dei nostri collaboratori Aldo CAPPELLI, Matteo SIMONINI e Michele VITTORI che lavorano tutti i giorni alla gestione della squadra.

Infine un ringraziamento particolare agli Sponsor su tutti KNOW HOW di Giorgio GIGLI, PIZZERIA RUSTICANELLA di Beppe e Fabrizio POLLASTRINI, SE.PR.IN. di Paolo COLO’ e VERSILIA BIKE di Fabrizio GIORGERI che con il loro sostegno economico ci hanno consentito di svolgere al meglio l’attività in questo difficile anno.

La Maglia Azzurra di Ludovico CRESCIOLI al GIRO DI UNGHERIA, di Lorenzo TEDESCHI e di Thomas VIGNOLI ai Campionati Europei su pista, il titolo di Campione Toscano il secondo gradino del podio al Campione Italiano inseguimento su pista e due vittorie in gare su strada ancora con TEDESCHI e altri quattordici piazzamenti nella top five di CRESCIOLI, GIORDANI, GALEOTTI e SANTUCCI conclude CASTAGNA non possono che rendere positivo il bilancio della stagione e farci affrontare con determinazione quella del 2021.