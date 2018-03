Carispezia Hockey sfida Correggio, da vincere a tutti i costi

Sarzana - Val di Magra - I sarzanesi, reduci dall’ “impresa” di Trissino, sfidano martedì 13 marzo al Vecchio Mercato la Bdl Correggio Hockey, già matematicamente retrocessa in serie A2 ma reduce da una fantastica partita in Coppa Cers a Voltregà in Spagna, in cui l’ha vista soccombere ai padroni di casa a soli 49 secondi dal suono della sirena finale, dopo aver sfiorato in più di un’occasione un successo che l’avrebbe proiettata alla final-four di Coppa Cers. Per i rossoneri di Francesco Dolce è la partita che non si può sbagliare, una vittoria significherebbe l’ottavo posto in solitario ed “un piede” dentro i play-off scudetto.



“Martedì gara determinante, dobbiamo vincere - dichiara il presidente Corona – non sarà una partita facile, come tutti vogliono farci credere, Correggio al di là della retrocessione è un avversario tosto e lo ha dimostrato a Voltregà in Coppa Cers in cui ha sfiorato la qualificazione alla final-four. A noi mancherà il nostro capitano Davide Borsi, squalificato per due turni dopo la gara di Trissino, per uno grosso abbaglio preso dai direttori di gara al termine della partita. La società ha presentato ricorso speriamo, che le nostre motivazioni vengano accolte”.(nella foto di Roberto Deganello, Simone Corona grande protagonista nella gara vinta a Trissino).