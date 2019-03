Carispezia Hockey, l'Under 17 vola alle finali nazionali

Sarzana - Val di Magra - Ennesimo miracolo di Alessandro Bertolucci, la squadra Under 17, partita senza nessun favore del pronostico, allenata dal mister Viareggino, vola alle Finali Nazionali di Giovinazzo in programma dal 30 Maggio al 2 Giugno. La formazione rossonera classificatasi al 3° posto nella regular-season del campionato tosco-ligure ha poi conquistato l’accesso alla kermesse nazionale battendo l’ ASD Viareggio Hockey in due gare la prima a Sarzana con il netto punteggio di 10-3 e la seconda a Viareggio con il punteggio di 8 a 6 dopo i tiri di rigore. Grandissima prestazione del portiere under 15 Christian Vivoli (nella foto la formazione dell’ under 17 rossonera festeggia dopo la conquista delle finali nazionali).



GARA 1



CARISPEZIA HOCKEY SARZANA – ASD VIAREGGIO HOCKEY 10 – 3 (4 - 2)



CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Vivoli, Palagi, Ferrandi (2), Marchetti (3), Ferrari (1), Tonelli, Nardi, Del Gatto (4). Allenatore: Alessandro Bertolucci.



ASD VIAREGGIO HOCKEY: Poli (Pezzanera) , Gemignani (2), Facchini (1), Pellegrini, Palla, Bianchi, Poletti, Tripiciano. Allenatore: Andrea Facchini.



Arbitro: Sig. Matteo Righetti (SP)



Dopo una partenza con i Viareggini che si portano in vantaggio per 2 a 1 dopo neppure tre minuti, la partita diventa una discesa per la formazione di Alessandro Bertolucci, dal fischio iniziale passa poco più di un minuto che Ferrari porta in vantaggio in vantaggio Carispezia. Ma la formazione toscana ribalta con Gemignani e Facchini. Ma è Sarzana che fa la partita, il portiere viareggino è miracoloso in almeno tre occasioni ma nulla può al 14’,00 su Marchetti e al 14’,50” su Del Gatto poi è lo stesso Del Gatto che trova la rete del 4 a 2. Nella seconda parte è un monologo sarzanese, con due reti di Del Gatto, Marchetti e Ferrandi che portano a diecile segnature dei padroni di casa. La rete di Gemignani rende meno amara la sconfitta da parte della squadra di Andrea Facchini.

GARA 2

ASD VIAREGGIO HOCKEY - CARISPEZIA HOCKEY SARZANA 6 – 8 dopo i tiri di rigore p.t. (3 - 2) fine tempi regolamentari 6 – 6

ASD VIAREGGIO HOCKEY: Poli (Pezzanera), Facchini, Pellegrini, Palla, Bianchi (2), Poletti (2), Tripiciano (2). Allenatore: Andrea Facchini.



CARISPEZIA HOCKEY SARZANA: Vivoli (Marcucci), Palagi, Ferrandi (1 rig) Marchetti, Ferrari, Tonelli (2) + (1 rig), Baldocchi, Del Gatto (4). Allenatore: Alessandro Bertolucci.

Arbitro: Sig. Massimo Nucifero (LU)

Partita combattutissima la gara 2 giocata alla Palestra Dorando Petri di Viareggio, primo tempo che termina sul punteggio di 3 a 2 a favore dei padroni di casa grazie alle reti di Bianchi doppietta e rete di Poletti mentre per i Sarzanesi la doppietta di Del Gatto. Nella seconda parte la partita si accende, Del Gatto pareggia dopo due minuti, Viareggio si porta sul doppio vantaggio con Poletti e Tripiciano, Tonelli accorcia ma ancora Tripiciano riporta i viareggini sul doppio vantaggio. Sul parziale di 6 a 4 quando tutto sembra indirizzato alla terza gara esce l’orgoglio sarzanese, Del Gatto e Tonelli tirano fuori la prestazione della vita. Al 35’,29” Tonelli accorcia, i rossoneri rimangono anche in tre e Del Gatto a 9 secondi dalla fine firme il pareggio. I supplementari non danno adito a nessun gol. Nei rigori mister Bertolucci manda in pista il portiere Marcucci che sostituisce il super Vivoli. Marcucci è un gatto e para tu