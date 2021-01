Campo sportivo Biggi, in tre in lizza per la gestione

Sarzana - Val di Magra - Sono tre le buste arrivata in Comune ad Arcola in risposta alla ricerca di manifestazioni di interesse per la gestione del campo sportivo 'Biggi' di Romito Magra. Stamani la prima apertura delle buste, quindi il via della verifica tecnica delle offerte pervenute a Palazzo civico. Nei prossimi giorni la seduta che decreterà l'affidatario. Secondo quanto si apprende, tra le tre realtà concorrenti figura anche un'associazione cinofila locale che si occupa di educazione e riabilitazione a quattro zampe; le altre due sono società di calcio dilettantistico. L'affidamento previsto dal bando ha durata triennale ed è gratuito (non sarà quindi corrisposto un canone all'ente comunale).