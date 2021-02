Campionato regionale di pattinaggio artistico, ottima partenza delle atlete Lunimare

Sarzana - Val di Magra - Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, sono ripartite in tutta sicurezza le competizioni federali di pattinaggio artistico. La prima tappa dei campionati regionali è stata ai Prati di Vezzano dove si sono dati appuntamento atleti di tutte le società liguri. E seppur in un clima surreale (niente pubblico, nessuna compagna di squadra presente in struttura) le gare non hanno deluso. Tutt’altro.



Per il Lunimare sono scese in pista Lucrezia Villa, Eva Bertolla e Bianca Giannone. Medaglia d’oro per Lucrezia Villa che ha pattinato sulle note di “Toxic” di Britney Spears. Medaglia d’oro anche per Eva Bertolla che si è esibita con la musica di “Assasin’s tango”. Non ha sfigurato Bianca Giannone che ha presentato il suo nuovo programma di gara sulla colonna sonora di Twlight. "Siamo orgogliosi e soddisfatti della nostre ragazze - ha commentato Sara Andreani, presidentessa della società –. Si sono allenate con intensità nonostante le pesanti incertezze e le restrizioni imposte dal contagio e sono pronte per le competizioni di marzo e aprile".