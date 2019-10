Calcio senza età: a Luni gol, risate e tanta passione nella sfida fra Over 65

Sarzana - Val di Magra - E' finita 3-0 per i rossoneri ma quella di ieri al campo sportivo “Gaggio” di Luni è stata una giornata da ricordare per tutti fra gol, risate e una passione incrollabile per il calcio. La squadra con divisa del Milan allenata da Piero Minucciani si è infatti aggiudicata la prima edizione dell'incontro di calcio “Over 65” battendo i rossoblu in maglia Genoa guidati da Giuseppe Chiappucci.



Una quarantina in tutto i convocati che si sono avvicendanti nei due tempi da 35 minuti diretti dall'arbitro Cecconi, sfoggiando qualche tocco di classe e tentanto anche qualche slancio dei bei tempi di fronte ad amici e parenti, al sindaco Silvestri, il parroco don Cipollini e le ambulanze della Pubblica assistenza di Romito.



Al termine gli organizzatori hanno voluto ringraziare il Comune per il patrocinio, Andrea Lovotti, l'ex direttore sportivo del Milan Leonardo, l'ex allenatore del Genoa Andreazzoli, Giorgio Tonelli, Roberto Aliboni, l'associazione Luni Calcio e la Pubblica Assistenza.