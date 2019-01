Calcio e amicizia, rinnovata la tradizione di Luni

La 44esima edizione della sfida fra "Scapoli e ammogliati" si è conclusa ai calci di rigore.

Sarzana - Val di Magra - Per la comunità di Ortonovo prima e dl Luni ora, si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno, quelli che alimentano per settimane le chiacchiere da bar ed entrano di diritto nella memoria collettiva. Si tratta della tradizionale partita “Scapoli-Ammogliati, trofeo Valè e Pelè” giunta quest'anno alla sua 44esima edizione, tutte rigorosamente giocate il giorno della Befana. Tradizione rispettata anche oggi sul campo del Gaggio con il sindaco Silvestri a immortalare un gruppo nel quale non è passata inosservata la presenza dell'ex professionista Aliboni.

Sul campo è finita 3-2 ai calci di rigore per gli ammogliati dopo che la partita si era conclusa sul 2-2 anche grazie a un altro tiro dagli undici metri fallito dal capitano dei vincitori Babbini. Aliboni ha invece riscattato l'incertezza sul primo vantaggio degli scapoli parando un penalty nella serie finale nella quale si è distinto per la scarsa mira anche Bedini.

Fra le molte risate, le mani sui fianchi per la fatica e qualche pallone calciato ben lontano dai pali, anche quest'anno la sfida si è confermata un pretesto per ritrovarsi, prendersi in giro e ricordare tutti coloro che non ci sono più e che magari da lassù si sono fatti delle belle risate vedendo gli amici di sempre correre, o camminare, dietro al pallone.