C'è la documentazione, l'Hockey Sarzana può giocare al vecchio mercato

Risolti i problemi che avevano fatto temere per l'esordio casalingo dei rossoneri. Corona: "Grazie all'amministrazione".

Sarzana - Val di Magra - La prima gara interna di Carispezia Sarzana nel campionato di Serie A1 prevista per domani al Palahockey si farà e si disputerà al vecchio mercato.

In queste ore il sindaco Cristina Ponzanelli ha lavorato all'individuazione di un percorso per dipanare la complessa matassa legata alla sicurezza e alla fruizione della struttura di piazza Terzi al fine di consentire agli uffici competenti in merito di poter rilasciare le autorizzazioni previste nel rispetto della legge.

L’iter individuato al termine di una mattinata molto intensa, prevede lo svolgimento della partita contro il Forte dei Marmi grazie alla presentazione di una SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da parte dell'organizzatore (corredata di relazione firmata dal tecnico di parte) che consentirà la fruizione del vecchio mercato fino a un massimo di 200 persone.



Nei prossimi giorni la Commissione di Vigilanza, convocata su richiesta della società sportiva, auspicabilmente conferirà ad A.S.D. Hockey Sarzana l'agibilità ai sensi del TULPS dei locali per circa 500 posti, cui farà seguito il rilascio della autorizzazione permanente di locale di pubblico spettacolo e/o intrattenimento per la capienza indicata.

Il percorso indicato, nel rispetto delle normative vigenti, è stato condiviso da Questura, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, uffici comunali e dalla stessa ASD Hockey Sarzana e ha l'obiettivo di consentire ai sarzanesi di godere della struttura e degli eventi sportivi nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza.

“Ringraziamo l'Amministrazione comunale - dice il presidente di ASD Hockey Sarzana, Maurizio Corona - per l'impegno profuso e per la disponibilità mostrata nel proseguire il processo di regolarizzazione della situazione nell'ottica della formalizzazione di un rapporto che legittimi l'uso della struttura di cui potranno godere la città, gli sportivi e i sarzanesi tutti”.