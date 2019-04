Buon inizio di aprile per l'Asd Pro Avis Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - Dopo i mesi precedenti, anche il mese di aprile inizia con buonissimi risultati per la società di CASTELNUOVO MAGRA.

E passiamo quindi subito alle gare disputate.

Sabato 7 aprile “SCIACCHETRAIL” 2019, gara durissima di TRAIL, ben 46 km, che parte dal centro di Monterosso e si snoda lungo l’ALTA VIA DELLE CINQUE TERRE e dintorni, per fare poi ritorno a Monterosso.

Il nostro gigante DAVIDE COCCHI ottiene un brillante 53° posto assoluto su quasi 250 concorrenti, chiudendo la sua fatica in 6 ore circa.

Tre gare, con i nostri blues partecipanti, nella domenica 8 aprile:

-MARATONA DI MILANO con DANIELE CATTANI che chiude i 42 km circa in 3 ore e 14 minuti, una buonissima prestazione vicina al suo P.B.

-MEZZA MARATONA DI FIRENZE con la nostra CRISTINA DE ROCCO bravissima 4a veterana con il tempo di 1 ora e 37 minuti…PERSONAL BEST!

-MEZZA MARATONA DI BERLINO: PRO AVIS ancora all’estero, stavolta in GERMANIA, dove il bravissimo ROBERTO TOGNARI, in gran forma, ottiene il suo primato personale con 1 ora e 24 minuti

E veniamo alle gare di quest’ultimo fine settimana.

Sabato 13, nell’ambito del CORRILUNIGIANA, la manifestazione organizzata dai fratelli CODELUPPI, PRO AVIS protagonista sul lungo mare della LIDO RUN, competitiva di 10 km FIDAL facente parte del circuito lunigianese.

Ecco gli atleti BLUES nelle prime posizioni: tra le donne LUCIANA BERTUCCELLI 2a assoluta e CRISTINA DE ROCCO 4a di categoria veterane; per gli uomini ROBERTO TOGNARI conferma il suo ottimo stato di forma piazzandosi 20° assoluto e VITTORIO ZAVANELLA conquista il 2° posto nella categoria argento; segnaliamo inoltre i PERSONAL BEST di NICOLA CAPPELLI con 37 minuti e 47 secondi, SIMONE BORDIGONI con 41 minuti e 37 secondi e di ANTONIO VILLIRILLO con 44 minuti e 54 secondi.

Hanno gareggiato anche con buoni risultati MONICA ARCANGELI, DANIELE CATTANI, DAVIDE COCCHI, CARLO PISANI, GIUSEPPE GIANNONI, LUIGI VANNINI, CONVALLI FRANCESCO (11° veterano), BONTEMPI RENZO e GINO CAPPELLI.

Infine, nella domenica 14 aprile, ecco le ultime 2 gare disputate in questo periodo dalla PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA:

il CORRI ARCOLA, gara FIDAL di 10 km e la MEZZA MARATONA di GENOVA.

Nella prima gara tanti atleti PRO AVIS nei primi posti.

E cominciamo con le donne: LUCIANA BERTUCCELLI 3a assoluta, CRISTINA DE ROCCO 2a di categoria veterane, MARTINA BARATTA 7a assoluta, CHIARA CECCHINELLI 10a assoluta.

Per gli uomini: RICCARDO ALVANO 5° assoluto, RICCARDO QUILICO 7° assoluto, NICOLA CAPPELLI 9° assoluto; nelle varie categorie PAOLO GIUSTI e SIMONE BORDIGONI si sono piazzati rispettivamente al 2° e al 9° posto dei veterani e MARCO MUSSI, GINO CAPPELLI, BALDINI MASSIMO e VITTORIO ZAVANELLA hanno ottenuto in ordine il 5°, 7°, 8° e 9° posto nella categoria argento.

Hanno disputato la gara con buoni risultati anche GUILLERMO FABIAN BACCI 16° assoluto, MIRCO ROSSI 14° assoluto, LUIGI VANNINI 2° categoria oro, MATTIA CONTI 13° assoluto

Infine nella MEZZA MARATONA di GENOVA, il BLUES ANTONELLO BULUGGIU ottiene un buon tempo con 1 ora e 33 minuti, mentre la nostra BARBARA PISANO fa il suo con 2 ore e 20 minuti.

Tante gare in programma nei prossimi mesi per la PRO AVIS CASTELNUOVO MAGRA a partire dal 22 aprile, giorno di Pasquetta, con 2 gare: STRETTOIA con il “TROFEO PILADE CINQUINI”, e “PER I COLLI DEL SUD” a CANDELI, vicino a FIRENZE.

Ma il primo appuntamento importante sarà il 1° giugno a GENOVA: 10 km CAMPIONATO ITALIANO MASTER FIDAL CORSA SU STRADA.