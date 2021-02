Brillante l'avvio della Mulattieri in Serie C ligure maschile

Sarzana - Val di Magra - MULATTIERI CREATIONS – VILLAGGIO 3 STELLE 3 – 1

SET: 20-25 in 25 minuti / 25-16 in 21 / 25-18 in 24 / 25-23 in 27.



MULATTIERI CREATIONS VALDIMAGRA: Zaccaria 4, Argellati 13, De Lucchi 8, Chiocca 3, Benevelli 0, Vescovi 16, Conti 15, Bottaini 0, Briozzo libero; n.e. Bertin, Grossi, Romagnani e Baldassari.

All. Botti.



VILLAGGIO TRE STELLE CHIAVARI: Pianigiani 4, Biondi 0, Pastorino 7, Magliacane 6, Canepa 6, Delpino 4, Rissetto 11, Spinetto 9, Munoz Diaz libero; n.e. Bianchi, Lagormarsino, Lippi e Ricci.

All. Dinu.



ARBITRI: Luisa Proietti e Fabianio Mancuso.



Avvio felice quello della Mulattieri Creations, in pratica la seconda squadra maschile del Valdimagra Volley Group dopo la Zephyr in Serie B, nel campionato di C regionale ligure.

I rossoblù hanno lasciato al Villaggio un primo set di carburazione, ma poi hanno vinto di slancio le due frazioni successive, accaparrandosi infine l’ultima sul filo di lana.

Chicca dentro alla vittoria, quella rincorsa a tre verso la palma di “top scorer” fra l’opposto Argellati, un Conti sempre più sorprendente nella nuova parte dell’ala (sarebbe un centrale) e l’altro “martello” Vescovi che forse sta trovando la forma dopo il difficoltoso inizio stagionali in B nella Zephyr: alla fine s’è imposto in extremis quest’ultimo.

Per quanto riguarda il resto di un complesso che ha girato eccome, Zaccaria al palleggio e Briozzo libero, capitan De Lucchi e Chiocca al centro dove fugacemente s’è visto pure Benevelli; di mano era partito Bottaini.

Da parte loro i chiavaresi hanno schierato Pianigiani prima e Biondi poi in costruzione, con Pastorino in diagonale dov’è comparso anche Magliacane, centrali capitan Canepa e Delpino…di banda Rissetto e Spinetto con l’ecuadoriano Munoz Diaz libero.

Tornando ai valligiani, al termine complimenti di coach Elia Botti a tutta la squadra, capace di un approccio consono a un campionato che s’annuncia molto difficile.