Boxe, Matteo Giannarelli vince anche a Montecatini

Sarzana - Val di Magra - Nella riunione pugilistica recentemente tenutasi presso il Palavinci di Montecatini nel contesto del Fight on The Ring, organizzato dalla Pugilistica Lucchese di Murizio Barsotti, il pugile ventitreenne sarzanese Matteo GIANNARELLI cat. senior peso 71 kg, guidato dal tecnico Armando Bellotti dell'ASD Boxing Class La Spezia diretta dal Maestro Andrea Prassini, è salito sul ring nel sottoclou della serata contro il pupillo locale Lorenzo Garibaldi.

Il match parte acceso sin dal gong, Garibaldi incalza essendo un brevilineo, Giannarelli regola la distanza dai suoi 182 cm con un buon uso del Jab, il lucchese ci prova con i ganci larghi per trovare il bersaglio, ma lo spezzino tiene il centro del ring con i diretti e buone combinazioni di destro doppiato. Il primo round termina ad appannaggio di Giannarelli.

Secondo round, si accorciano le distanze, il lucchese a segno ma Giannarelli risponde con serie di colpi al corpo facendo provare Garibaldi che in più occasioni cercava di legare lo spezzino, al punto che l'arbitro lo ha punito con un richiamo ufficiale. Giannarelli chiude il round in crescendo centrando di destro il volto dell'avversario. Round evidente e a favore di Giannarelli.

Nel terzo round alche il lucchese dimostra carattere e tecnica, ma Giannarelli, invece di riguadagnare la distanza, stoico e orgoglioso si mette a scambiare peraltro avendo la meglio centrandolo più volte al corpo con montanti poi doppiati al volto, Garibaldi spinge anche con la testa procurando tentato danno a Giannarelli che l'arbitro ravvisa togliendogli un altro punto ufficialmente.

Lo stress agli angoli era evidente il lucchesi che spingevano il loro all'attacco oramai senza ragione Bellotti che urlava al suo di girare e arginare la "furia" del toscano, ma Giannarelli lo aspettava centrandolo con un altro gancio sinistro questa volta pulito e geometrico inducendo l'arbitro ad un conteggio protettivo. A questo punto il match era di nuovo in mano dei liguri con il pubblico toscano ad incitare il pupillo di casa a buttarsi dentro cercando magari un colpo risolutore. Bellotti invece incitava il proprio pugile nel tenere la distanza con l'uso del jab poiché il match era prossimo alla fine. Giannarelli ha seguito alla lettera i consigli ed ha allungato le distanze tenendo il pugile locale lontano dal bersaglio.

Arriva il gong finale e si va ai cartellini. Vince ai punti Matteo Giannarelli portando un'altra vittoria alla Spezia guadagnata in terra di Toscana, non cosa così usuale.

Ricordiamo che l’Associazione Sportiva Dilettantistica BOXING-CLASS LA SPEZIA, svolge le attività del ring (pugilato, kick-boxing, savate e thai boxe) da 18 anni all’interno del Palasport della Spezia. Inoltre il Trainer di Pugilato Armando Bellotti, insegna pugilato presso la palestra ForMe di Santo Stefano di Magra (SP) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 20:00 alle 21:30. Per maggiori informazioni sul pugilato, Armando Bellotti è disponibile attraverso il n. 345.2353643