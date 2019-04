Biliardo, il Bar Centrale di Romito promosso in Serie A

Un successo raggiunto all’ultima giornata

Sarzana - Val di Magra - All’ultima curva. Si è conclusa venerdí sera la regular season della Serie B del biliardo targato Uisp La Spezia. C’era grande attesa tra gli appassionati per chi sarebbe riuscito a raggiungere la promozione nella massima serie tra il Bar Bonamini del Favaro e il Bar Centrale di Romito. A spuntarla sono stati quest’ultimi, pareggiando in quel dell’ARCI Termo, mentre anche i loro rivali facevano altrettanto tra le mura amiche contro il Bar La Piazzetta di Carrara.



“Sono venuto a giocare a Romito questa stagione - dice il capitano Gianni Baldacci (nella foto a destra) - e sono felice di aver subito guidato la squadra alla promozione in Serie A. Sono altresì contento per la salvezza raggiunta dall’altra giovane squadra del bar che era alla sus prima esperienza nella serie cadetta. Adesso ci aspetta la lotteria dei playoff. Cercheremo di fare del nostro meglio”.



La rosa:



Arpe Luigi pres.

Baldacci Gianni cap.

Bonamini Giacomo

Botto Davide

Guastini Lorenzo

Landi Andrea

Luciani Liliano

Panizzi Riccardo

Passalacqua Egidio

Ricci Michael



Classifica finale

1. 89 Bar Centrale A

2. 88 Bar Bonamini

3. 84 Arci Il Campetto B

4. 76 Arci La Lizza C

5. 75 Bar Danese

6. 71 Soc. Sportiva Jolly A

7. 68 La Piazzetta A

8. 67 Arci Pitelli

9. 67 Arci Santo Stefano Magra A

10. 65 Arci La Pianta A

11. 64 Bar Centrale B

12. 63 Arci La Lizza B

13. 62 Arci Termo C

14. 62 Follo Biliardo

15. 59 ABS Sarzana D

16. 59 Bar Maxim A

17. 54 Arci Valdellora B

18. 49 Arci Riccó B





Marco Passalacqua