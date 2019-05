Biliardo, Lorenzo Guastini è il miglior amatore

Il giovane di Romito vince lo scudetto amatori

Sarzana - Val di Magra - Al secondo tentativo ce l’ha fatta. Si è conclusa martedì sera la prima delle 6 finali che chiuderanno la stagione 2018/2019 del biliardo targato Uisp della Spezia al PalaMariotti, che ha visto andare in scena la categoria amatori. A spuntarla è stato Lorenzo Guastini (nella foto a destra) del Bar Centrale di Romito, che ha avuto la meglio dei rivali di serata Bamonte del Bar Regina di cuori di Sarzana, Lombardi del Bar Maxim di Molicciara e di Mannaioni dell’Arci Campetto della Chiappa.



Un successo, quello di Guastini, arrivato dopo averlo solamente sfiorato l’anno scorso, quando perse in semifinale. “Una gioia ancor maggiore, vista la delusione della scorsa stagione - ammette infatti Guastini - e tengo a ringraziare il mio GABS e i miei compagni di squadra che hanno fatto il tifo per me, sperando che già l’anno prossimo qualcuno di loro possa ripetermi. Ultima non ultima vorrei anche ringraziare la mia ragazza (ride ndr) per la pazienza avuta con me durante l’anno, visto che questa disciplina ti porta a dedicarci parecchio tempo. Ma adesso testa a giovedì prossimo”. Guastini, infatti, tornerà al Palazzetto dello Sport per la finale a squadre di Serie B, cercando di strappare un ulteriore successo assieme ai suoi compagni.