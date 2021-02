Bertolucci da Sarzana alla nazionale di Hockey

Sarzana - Val di Magra - L'assessore sarzanese allo sport Barbara Campi ieri sera ha consegnato un mazzo di fiori a nome della città ad Alessandro Bertolucci, allentaore dell'Hockey Sarzana fresco di nomina da ct della nazionale senior e under 19. Una grande soddisfazione per il tecnico viareggino che in due anni ha saputo scrivere pagine splendide della squadra del presidente Corona, portando i rossoneri a traguardi mai raggiunti.

“Non più solo rossonero – ha affermato Campi – ma anche Azzurro per portare la sua visione innovativa e di successo al mssimo livello. Una stella che onora Sarzana del suo genio”. Bertolucci si dividerà ora nel doppio ruolo di ct azzurro e allenatore della Credit Agricole.