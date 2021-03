Battuti Mulattieri, il derby è del Volley Colombiera

Sarzana - Val di Magra - Il Volley Colombiera Sarzana Project fa suo il derby provinciale contro i Val di Magra Mulattieri Creations. Meritata vittoria dei gialloneri del Volley Colombiera per 3-2 con parziali di 25-17, 23-25, 19-25, 25-19, 17-15 nella partita di serie C maschile giocata a Sarzana nel palazzetto di via dei Mulini. Quinto set tiratissimo terminato dunque 17-15 per i locali che chiudono nel finale con esperienza. Mister Carli ha fatto scendere in campo in costruzione Donati opposto Pellegrini al centro Faouzi e Sinagra, schiacciatori Carli A e Aldovardi con libero Polisi. Si sono alternati: Kasa, Cargiolli, Podestà, Franceschini e Ferraro.