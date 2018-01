Basket, il secondo tempo costa l'ennesima sconfitta a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Ennesima sconfitta, a Santa Margherita Ligure stavolta, per il Sarzana Basket. Peccato davvero stavolta perché, a dispetto di un quotato Tigullio Sport Team, per almeno mezza gara i biancoverdi al Palasport locale hanno dato l’impressione di avere la situazione in pugno: sempre avanti infatti, seppur molto di misura, nel punteggio.

Poi volitiva accelerazione dei padroni di casa al rientro dagli spogliatoi, che lì per lì i sarzanesi riescono a sedare, sennonché qualche fallo di troppo e il conseguente nervosismo alla lunga assecondano non poco i sammargheritesi. Non è del resto la prima volta che capitan Dell’ Innocenti e compagni, validissimi sul piano del gioco anche contro avversario potente, si ritrovano però pregiudicati da nervi e discontinuità (scompensi da squadra giovane?).

Nel finale poi i rimbalzi agevolano ulteriormente il Tigullio, agli sgoccioli Tesconi ha la palla del possibile pareggio, ma il suo tiro da tre punti rimbalza sul ferro e da lì al risultato finale il passo è breve. Ora sguardo al derby in casa col Follo che, a meno di sorprese, sarà anticipato al Palabologna a venerdì 2 febbraio.



TIGULLIO S. MARGHERITA – SARZANA BASKET 74 - 71

PARZIALI: 13-19 / 28-34 / 56-55.

TIGULLIO SPORT TEAM SANTA MARGHERITA: Radchenko 14, Naumovski 0, Zolesi 12, Barnini 1, Wintour 4, Vexina F. 9, Caversazio 7, Aldrighetti 8, Mete 2, Vexina A. 17. All. Arrigoni.

SARZANA BK LUNA ABRAVISI BASKET: Dell’ Innocenti 15, Casini 10, Bencaster 7, Somma 0, Stagnari 0, Ferrari 23, Bardi 0, Tesconi 16, Maggiani 0; n.e. Petacchi. All. Giannetti.

ARBITRI: Rigato di Rapallo e Scotti di Genova.



Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C Silver ligure era la 14.a giornata e 5.a del girone di ritorno: Azimut Vado-Aurora Chiavari 67-52, Follo-Cus Genova 66-84, Pegli-Satri Sam Ospedaletti 76-77 e Tarros La Spezia-Ardita Juventus Albaro Ge 91-75.



Ne consegue una classifica che reci: Cus e Tarros Spezia punti 26, Azimut Vado L. 20, Tigullio Sport Team e Satri Sam Ospedaletti 16, Pegli e Aurora Chiavari 10, Sarzana Basket 8, Ardita Juve 6, Follo 2.