Basket, il derby è ancora bianconero. La Tarros espugna il PalaBologna

Sarzana - Val di Magra - Bella cornice di pubblico per il derby di ritorno tra Sarzana e Tarros che si è disputato al PalaBologna.

La spunta, così come all'andata, la formazione bianconera con il risultato di 67-79, al termine di una partita sempre condotta.



“Sono soddisfatto della prestazione – afferma il presidente della Tarros Danilo Caluri – e sono contento che, dopo la prova un po' opaca della scorsa settimana, alcuni giocatori, che sono spesso stati determinati, sono tornati a dimostrare il proprio valore. Le giornate no capitano e la dimostrazione della bravura di un giocatore sta anche nel non lasciare che ciò condizioni troppo e andare oltre il prima possibile. Bella prova di tutta la squadra in una giornata in cui, non dimentichiamolo, mancava ancora Visigalli, come purtroppo da molto tempo, e non c'era neppure Coari. Dall'altra parte il Sarzana recuperava molti giocatori e ha messo in campo l'atteggiamento che ci aspettavamo, sia perché veniva da diverse sconfitte consecutive, sia perché il derby è comunque una partita particolare”.



“E' stata una partita molto fisica – così la definisce il coach bianconero Andrea Padovan – Non bellissima da vedere, ma con un buon agonismo e con molto impegno messo sul parquet da entrambe le squadre. Ci aspettavamo una partita del genere e siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Penso che abbiamo fatto qualche altro passo in avanti, anche se dobbiamo ancora migliorare in alcune fasi di gioco e soprattutto dovremo riuscire ad evitare il rientro degli avversari e chiudere prima le partite, anche se, certamente, bisogna considerare che sul parquet ci sono anche gli altri e non è mai facile chiudere i giochi”.



Domenica prossima, 28 gennaio, la Tarros ospiterà al PalaSprint l'Ardita Juventus.