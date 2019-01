Basket, Sarzana lotta contro l'influenza in vista della partita contro la Pro Recco

Sarzana - Val di Magra - Lavoro proficuo al Sarzana Basket, al di là della prolungata assenza dei due stranieri Palac e Paulauskas che se ne sono andati un po’ a casa rispettivamente in Croazia e Lituania, durante la sosta per le feste in cui sono stati recuperati tutti gli infortunati.

Ironia della sorte, ora ci si mettono invece le influenze, per cui durante la settimana il capitano e playmaker Simone Dell‘ Innocenti e l’ala-pivot Manuel Ferrari non si sono praticamente allenati...con un po’ di fortuna comunque ci dovrebbero essere entrambi, sabato 12 gennaio contro la Pro Recco al Palabologna sarzanese, per la prima giornata di ritorno nel campionato di Serie C Silver ligure maschile. Si gioca alle ore 18.30 e arbitrano Tommaso Mammola di Chiavari e Alessandro Mariani di Genova. Molto probabile piuttosto l’assenza dell’ala-guardia Peter Fracassini per motivi personali. Inoltre coach Gabriele Ricci teme in particolar modo le gare di riavvio dopo una certa pausa.

Questi poi gli altri incontri della 12.a giornata (che appunto avvia il girone di ritorno): Ardita Juventus Albaro-Azimut Vado Ligure, Aurora Chiavari-Tarros La Spezia, Pegli-Tigullio Santa Margherita Ligure, Sestri Ponente-Ospedaletti; a riposo il Cus Genova.