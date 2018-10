Basket: Sarzana accoglie Vado, torna Tesconi

Sarzana - Val di Magra - Debutto "casalingo" stavolta, dopo quello vittorioso a Rapallo contro la Pro Recco, per il Sarzana Basket che stasera di sabato 13/10 riceve al Palabologna sarzanese (ore 18.30 con arbitri Ciccangeli di Imperia e Rigato di Genova) l' Azimut Vado Ligure; a sua volta vincente nella prima giornata di questo campionato di Serie C Silver ligure.

"Ci teniamo tantissimo a partire bene anche davanti al nostro pubblico - afferma alla vigilia coach Gabriele Ricci - e dobbiamo stare attenti a questo Vado, squadra giovane che pertanto corre a perdifiato e gioca molto veloce, peraltro assai efficace in contropiede. In particolare dobbiamo essere concentratissimi fin dall'inizio, per non dargli modo di partire bene e poi magari addirittura esaltarsi, come non di rado accade con le formazioni giovani".

Per la cronaca questi i convocati da Ricci per l'occasione...Albanesi, Bencaster, Casini, Ferrari, Fracassini, Melegari, Palac, Paulauskas, Pizzanelli, Tesconi e capitan Dell' Innocenti: ma il capitano, a differenza di Casini che pur e' alle prese con un risentimento al ginocchio, con ogni probabilità resterà in panchina a fare "spogliatoio" per via dei perduranti problemi alla caviglia. In compenso rientra Tesconi dopo la nota squalifica risalente agli sgoccioli della stagione cestistica scorsa.