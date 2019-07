Ballo hip hop senza età, donne di Sarzana al campionato Fids

Sarzana - Val di Magra - Silvia Gattoronchieri, Elisa Lazzerini, Veronica Gatti, Ilaria Righetti Pigoni, Elena Michelacci, Enrica Boni hanno Iniziato per divertimento a muovere i primi passi di hip hop a Ottobre, dopo il primo posto al Campionato Regionale Fids Liguria ora sono pronte per affrontare questa importante competizione.

Scenderanno in pista Lunedì 8 luglio nello stile Street Show il gruppo della scuola di danza di Sarzana M.D.C. MY DANCE CREW, orgoglio per la loro insegnante Melinda Rodosti. “Portare per la prima volta un gruppo di signore over 35 anni – dice - che hanno deciso di mettersi in gioco nella competizione più significativa dell'anno, allenandosi alla mattina e alla sera prima o dopo il lavoro, dimostra che il ballo non ha età e che l' hip hop è diventato un loro stile di vita. Tutta la scuola augura loro, e a tutti coloro che affronteranno il campionato italiano, un grosso in bocca al lupo”.