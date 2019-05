Avvio di stagione con medaglie per gli Arcieri Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Gli atleti della A.S.D. Arcieri Sarzana hanno iniziato la stagione outdoor dando subito il meglio e portando a casa, come ormai di loro abitudine, un primo bottino di medaglie. Lo scorso 22 aprile nella gara interregionale di Modena la prima a brillare è stata Luna Messercola che ha dominato la sua categoria (juniores femminile) per poi doversi arrendere nel corso della semifinale assoluta contro avversarie di più lungo corso. La stessa Messercola è stata protagonista insieme con la compagna di squadra Elisa Ceneri anche nel corso della gara svoltasi a Lucca nel giorno della Festa dei Lavoratori, piazzandosi seconda alle spalle proprio della Ceneri, realizzando così una bellissima doppietta per gli Arcieri Sarzana (foto del podio). Elisa Ceneri nel corso della stessa gara è anche stata autrice di una grande prova nel corso dei cosiddetti “assoluti” (ossia una sfida a scontri diretti in cui le tradizionali categorie di appartenenza, suddivise per età anagrafica, vengono superate per lasciare spazio alla sfida diretta uno contro uno), conquistando la medaglia d’argento assoluta alle spalle di Sara Noceti, plurimedagliata atleta della Nazionale italiana.

Nelle classi seniores Graziano Angelotti mette in scena ancora una grande prova battendo tutti i rivali e conquistando la medaglia d’oro assoluta dopo una qualificazione in sordina. Nel corso della stessa competizione si deve segnalare il ritorno all’agonismo di Massimiliano Andreoni nella divisione compound che va subito a podio piazzandosi terzo assoluto.