Auguri Valdimagra nuoto, sono trenta!

Sarzana - Val di Magra - L’Uisp Nuoto Valdimagra ha raggiunto un prestigioso traguardo: quello dei trent’anni di attività. La cerimonia di compleanno, organizzata in grande stile, ha avuto come scenario il Teatro Tenda di Castelnuovo Magra davanti a centinaia di atleti, i loro dirigenti, le famiglie e le autorità, con la collaborazione dell’associazione locale ‘Gli amici di Giacò’. Lo spegnimento delle candeline è avvenuto idealmente a conclusione del pranzo finale il cui ricavato sarà devoluto alla Protezione civile di Castelnuovo Magra (gruppo antincendio boschivo) e a favore della ricerca per l’epilessia in memoria del giovane calciatore Lorenzo Clavo.



L’iniziativa ha dato lo spunto per un lungo amarcord, una rievocazione dell’attività natatoria dai primi vagiti degli anni Settanta, all’adesione alla Federnuoto e al primo consiglio direttivo avvenuti tra il 1988 e il 1989, fino ai giorni nostri con un punto di arrivo rilevante: oltre mille persone iscritte in piscina. Quella di Castelnuovo è stata l’occasione per lanciare un nuovo Sos: la necessità di avere un impianto innovativo e al passo con i tempi che possa permettere un ulteriore progresso societario e di “rendimento” degli atleti.



Erano presenti tra gli altri Daniele Montebello sindaco di Castelnuovo Magra, Andrea Dreini presidente comitato Uisp La Spezia-Valdimagra, Fabio Palandri vicepresidente Uisp regionale, Maurizio Biagiotti presidente Termoil, Alessandro Cananzi delegato provinciale Fin, Roberto Bertagna responsabile settore istruzione tecnica Fin, Alfredo Casini psicologo ‘Nessuno escluso’ e Francesca Bagni ex assistente sociale settore disabili Asl 5. È stata l’occasione anche per una serie di ringraziamenti: dalla Provincia, proprietaria dell’impianto di piazza Ricchetti a Sarzana, alla ‘Termoidraulica Fornoni’ per il contributo all’acquisto dei teli, fino a tutte le famiglie degli atleti e degli iscritti. Dopo la premiazione dei tre presidenti, Stefano Landini, Manuel Rizzitelli e Vittorio Bagnone, la cerimonia è passata ai riconoscimenti agli atleti, tutti applauditi e in particolare il gruppo degli Special Olympics, uno dei fiori all’occhiello, e i forti nuotatori Omar Fanti ed Elisa Maloni portabandiera della società a livello nazionale.



Vediamo tutti i premiati, oltre 130, nome per nome.

SPECIAL: Alessandra Bassano, Antonio Iardella, Simone Lodovici, Tiziano Viganego, Maurizio Garbini, Fabrizio Pepe, Roberto Bertucci, Thomas Perra, Andrea Lazzerini, Jacopo Cenderello, Andrea Coppola, Matteo Cargiolli, Roberto Maio, Annalisa Fantini, Giacomo Nobile, Alessio Ferrari, Elisa Mastrini, Tiziana Collina, Leonardo Leonide, Luca Nicolini, Laura Capetta, Gaia Pellegrinelli, Ilario Del Santo, Riccardo Marengo, Salvatore Iaria, Denis Dollinar, Stefano Villani, Mirco Soldati, Carlotta Ambrosini, Elena Epicoco, Saverio Ferdeghini, Michele Lorenzini.



ISTRUTTORI SPECIAL: Gaia Baldini, Tiziano Vernazza, Sergio Maio, Beatrice Becchetti, Angelo Tobino, Davide La Gioia, Nicola Guadagni, Eleonora Bottinelli, Debora Lorenzini, Jacopo Bucarelli, Giulia Leoni, Federica Figoli, Giacomo Cappetta, Giovanni Incammicia.



PROPAGANDA: Nicolò Baruzzo, Federico Castagna, Federico Barbagelata, Giorgio Malventi, Alessandra Torok, Luna Aiello, Viola Tognari, Anna Ventrici, Giulia Fornoni, Emma Corvi, Alice Carli, Luca Baruzzo, Riccardo Leporieri, Alessio Baruzzo, Matteo Palandri, Giacomo Licari, Tommaso Ratti, Ettore Carrer, Alessandro Bianchi, Corinne Bosco, Bianca Valerio, Alice Totisco.



ESORDIENTI: Elvira Balzano, Nicole Catalano, Natalia Costa, Eduard Costantin, Gaia De Vincenti, Noemi Dini, Tommaso Ghiglione, Iacopo Giannini, Sara Hodor, Rosalinda Lombardi, Filippo Montanari, Cristian Musetti, Emma Musso, Nicole Pizzanelli, Pierluigi Pochini, Vittoria Santagostino, Frida Scarantino, Francesco Tognoni, Ginevra Trenti, Giulia Venturelli Merulla, Michele Zanchi, Emanuele Zani, Carlotta Fornoni.



PRIMA SQUADRA: Tommaso Argentino, Jacopo Bonfigli, Francesco Campus, Camilla Carlotti, Omar Fanti, Giulia Ferdeghini, Martina Ferdeghini, Nicolò Fornoni, Rachele Franceschini, Samuele Giannetti, Federico Maldini, Elisa Maloni, Giorgia Talocchi.



PREMIO SPECIALE: Omar Fanti e Elisa Maloni.



MASTER: Alessio Borzonasca, Valentina Brizzi, Jacopo Conti, Fabio Curci, Mattia Dellabiancia, Tommaso Fiori, Andrea Gattoronchieri, Dejanira Giannarelli, Greta Lecchini Argento, Sebastiano Maggiani, Francesco Marasso, Damiano Micheli, Nicola Morettini, Eugenio Passano, Edoardo Perroni, Davide Ravioli, Marco Secchieri, Silvio Spediacci, Mario Fuschi.



ISTRUTTORI: Lisa Bastieri, Daniele Bertoli, Silvana Delfino, Giuliana Fantasia, Alberto Fregoso, Domenico Iorio, Stefano Landini, Mattia Valenti, Ilaria Vivarelli, Armando Monfroni, Francesco Giovanelli, Luca Lucignano, Gloria Bettelani, Daniela Simonini, Marina Subri, Francesca Cosentino, Massimo Orlandi.