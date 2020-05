Assoluti di tennis, Valentina Sassi ci sarà

Sarzana - Val di Magra - Dopo ben sedici anni ritornano i Campionati Italiani Assoluti di tennis. Tra i protagonisti troviamo la vincitrice dell’ultima edizione, nel 2004, e detentrice del titolo, l’azzurra Valentina Sassi. L’ex numero 120 al mondo si è ritirata nel 2009, ma ha intrapreso con grande successo la carriera di istruttrice di tennis ed ha aperto a Castelnuovo Magra “Valentina Sassi Academy” con circa 80 allievi. Attualmente Valentina Sassi lavora negli USA come coach professional USPTA con abilitazioni anche per la Federazione Usta in Florida, Safe Sport Trained e sarà ben lieta di essere presente il giorno dell’apertura dei Campionati Assoluti a Todi. Insieme al lei

parteciperanno altri campioni blasonati del tennis: Corrado Barazzutti, Nicola Pietrangeli, Lea Pericoli e Lucia Valerio. Una interessante manifestazione che rilancia ancora di più il tennis italiano.