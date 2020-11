Asd Magrazzurri, sospese tutte le attività del settore giovanile

Sarzana - Val di Magra - Il Consiglio Direttivo dell’ Asd Magrazzurri comunica la sospensione delle attività di tutte le annate del proprio settore giovanile, per 15 giorni, a far da data mercoledì 11 novembre 2020. Nonostante Prima squadra e Juniores siano ferme già da due settimane, per il “vivaio” abbiamo dato la possibilità di proseguire con allenamenti individuali, ma il peggioramento della situazione pandemica e la conseguente entrata in zona arancione della nostra regione ci impongono di fermarci. La decisione è stata sofferta e tiene in considerazione le forti perplessità espresse dai consulenti sanitari e legali; nonché quelle dei concessionari delle strutture. Ringraziamo i ragazzi, i genitori, gli allenatori e i dirigenti per l’impegno

messo nel cercare di proseguire l’attività (in una situazione così complicata): sperando di poterci rivedere sui campi appunto fra due settimane.